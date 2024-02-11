Lastik değiştiren kişilere otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sürücüsü belirlenemeyen otomobilin lastiği, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça Mahallesi civarında patladı.
Araçtaki 3 kişi otomobili sağ şeride çekip yola reflektör koyarak tekerleği tamir etmeye çalıştı.
Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı. Kazada Emir Faruk A. (25), Sinan Atahan ve Serhat Kaplan yaralandı.
Kazanın şiddetiyle İbrahim Ü.'nün kullandığı otomobil, çarptığı aracı bir süre sürükledi.
Sağlık ekipleri Emir Faruk A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.