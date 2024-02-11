Hafta sonu altın alacaklar dikkat!

Altın fiyatları hafta sonu araştırılan konulardan biri konumunda. Hafta boyunca hareketli bir seyir izleyen güncel altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Şubat 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Dün ortalama 1.999,65 seviyesinden kapanan bulan gram altın fiyatı bugün 1.997,32 TL'ye geriledi. Bunun yanı sıra 3.269 TL'den kapanışı gerçekleşen çeyrek altın bugün 3.265 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.997,09
Satış: 1.997,32
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.023,79
Satış: 2.024,73
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.195,34
Satış: 3.265,62
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.781,36
Satış: 13.022,55
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.370,71
Satış: 6.531,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.781,36
Satış: 13.022,55
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.583,88
Satış: 13.928,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.092,22
Satış: 1.472,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.870,35
Satış: 1.977,72
Kaynak: Habertürk
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.