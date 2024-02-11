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11 Şub 2024 - 09:41- Gündem G:

Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor

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Kocaeli'nin 'yarım asırlık hayali' olan Kartepe Teleferik Projesi kapsamında biri 6 katlı olmak üzere 3 otopark alanı inşa ediliyor.

Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor mask
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teleferiğin başlangıç noktası olan Derbent istasyonunda üstyapı ve otopark için çalışmalara devam ediyor. Kartepe Teleferik projesi kapsamında kabinleri taşıyacak çelik halatlar gerildi. Ekipler biri 6 katlı olmak üzere 3 ayrı otopark için hafriyat çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında kazı işlemleri sürüyor.

Derbent istasyonunun yanında 22 bin 338 metrekare alana inşa edilecek Kartepe Teleferik Katlı Otoparkı, 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 de yaya asansörü yer alacak.

Ekipler ayrıca 2 ayrı otopark daha inşa edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde büyük araçlar için, Derbent istasyonunun hemen yanına ise küçük araçlar için otoparklar inşa edilecek. Küçük araç otoparkı 54, büyük araç otoparkı ise 16 araçlık olacak.

Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor

Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Kartepe, araç, Büyükşehir
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11 Şub 2024 - 09:41 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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