Kripto paralarda pozitif hava devam ediyor

Kripto para piyasalarında yükseliş hafta sonunda da devam etti.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı kripto paraların yükselişini beraberinde getirdi.

Bitcoin (BTC), 48 bin doları aşarak bir ayın zirve seviyelerini gördü. Gün içi en yüksek 48 bin 600 doları gören BTC, saat 09.30 itibarıyla 48 bin 181 dolardan alıcı buldu.

Yükselişte spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesi de etkili oldu.

9 Şubat itibarıyla işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinin yönetimi altındaki toplam varlık 10 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Diğer taraftan BTC'nin kazanımları yılbaşından bu yana yüzde 15'e yaklaşırken, yatırım araçları içerisindeki en güçlü performans gösteren varlık oldu.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,11 değer kazanarak 2 bin 529 dolardan el değiştirdi.

Kaynak: NTV