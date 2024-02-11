Pakmaya, 50. yıl anısına 10 bin fidan bağışlıyor

KİLİS’E 10 BİN FİDAN DİKECEKLER

Maya ürünlerinin yanında fırıncılık, değirmencilik, pastacılık ve ev tüketim ürünleri alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunan Pakmaya 50. yılını kutluyor. Bu kapsamda şirket, Kilis Yeniyurt Ağaçlandırma Sahası’nda oluşturulacak “Pakmaya Hatıra Ormanı” için 10 bin fidan bağışında bulundu.

DOĞAYI KORUMAYA ÖNEM VERİYOR

Kurulduğu günden bu yana bütün üretim faaliyetlerinde doğayı korumayı ilk önceliği olarak gören Pakmaya, bu bağışla gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacına destek olurken son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yarattığı olumsuz etkileri de azaltmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi