Pakmaya, 50. yıl anısına 10 bin fidan bağışlıyor

KİLİS’E 10 BİN FİDAN DİKECEKLER
Maya ürünlerinin yanında fırıncılık, değirmencilik, pastacılık ve ev tüketim ürünleri alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunan Pakmaya 50. yılını kutluyor. Bu kapsamda şirket, Kilis Yeniyurt Ağaçlandırma Sahası’nda oluşturulacak “Pakmaya Hatıra Ormanı” için 10 bin fidan bağışında bulundu.
DOĞAYI KORUMAYA ÖNEM VERİYOR
Kurulduğu günden bu yana bütün üretim faaliyetlerinde doğayı korumayı ilk önceliği olarak gören Pakmaya, bu bağışla gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacına destek olurken son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yarattığı olumsuz etkileri de azaltmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.