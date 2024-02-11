İşte Kocaelispor’un muhtemel 11’i

SANTARFORDA RAMİL BEKLENİYOR
Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kocaelispor’da yeni transferlerden Davit Skhirtladze kadroda yer almayacak. Bir diğer Gürcü oyuncu Giorgi Kharavashili’nin ise kadroda ama yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor. Kocaelispor’da Amaral’ın maça yine yedek kulübesinde başlaması beklenirken Ramil’in santraforda görev alması bekleniyor.
Kocaelispor’un maça Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Vukovic, Yusuf Cihat, Daniel Candeias, Barış Alıcı, Beridze ve Ramil Şeydayev ilk 11’i ile başlaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.