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İşte Kocaelispor’un muhtemel 11’i

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Bugün deplasmanda saat 16.00’da Boluspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da son transfer Davit Skhirtladze kadroda olmayacak.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
İşte Kocaelispor’un muhtemel 11’i mask
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SANTARFORDA RAMİL BEKLENİYOR

Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kocaelispor’da yeni transferlerden Davit Skhirtladze kadroda yer almayacak. Bir diğer Gürcü oyuncu Giorgi Kharavashili’nin ise kadroda ama yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor. Kocaelispor’da Amaral’ın maça yine yedek kulübesinde başlaması beklenirken Ramil’in santraforda görev alması bekleniyor.

Kocaelispor’un maça Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Vukovic, Yusuf Cihat, Daniel Candeias, Barış Alıcı, Beridze ve Ramil Şeydayev ilk 11’i ile başlaması bekleniyor.

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11 Şub 2024 - 10:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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