Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

'Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine ışık tutacak bir adım'

ABONE OL Google News Sayfamız

Kılavuz Gençlik bünyesinde görev yapan eğitmen ve personelin hizmet içi eğitim programında uzman akademisyenler bilgi ve tecrübe paylaştı

Okan Karataş
Okan Karataş Tüm Haberleri
'Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine ışık tutacak bir adım' mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi “Kılavuz Gençlik”, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitim yolunda kılavuz oldu. Kocaeli ve ülke gençliğine rol model olan “Kılavuz Gençlik Projesi” her geçen yıl çalışmalarını katlayarak yoluna devam ediyor. İlkokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik, salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kurslar başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren “Kılavuz Gençlik” modeli eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiriyor.

 

DENEYİMLERİNİ İNTERAKTİF PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezlerinde görev yapan eğitmen ve kurum personeline hizmet içi eğitim programı organizasyonuyla Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim ve Motivasyon Eğitimleri konusunda Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenledi. Bu kapsamda; eğitim hizmetleri alanında görev ve sorumlulukları olan tüm personele; aidiyet, görev tanımı, motivasyon, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak adına üç gün süren eğitimlerin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılmıştı. Başkan Büyükakın programda; Neden Kılavuz, Gençlik Psikolojisi, Kurumsal Kimlik, Çözüm Odaklı İletişim, Değer Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Etkili Sunum, İletişim ve Motivasyon konusunda eğitmenlerle deneyimlerini interaktif olarak paylaşmıştı. 

 

BİLGİ, TECRÜBE VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Eğitimin ilk gününde ‘Gençlik Psikolojisi’ konusunda Prof. Dr. Kemal Sayar sunum yaparken, Kılavuz Gençlik Projesi’nde iyi bir eğitimcinin yapması gerekenleri de Başkan Büyükakın anlattı. Aynı gün Hülya Alp ‘Kurumsal Kimlik’, Resul Aydoğan ‘Oyunlaştırma’, Muhammet Yılmaz ise ‘Etkinliklerle Değer Eğitimi Atölyesi’, Prof. Dr. Sami Şener ‘Başarı Yolunda 70 Kural’, Resul Aydoğan ‘Oyunlaştırma’, Muhammet Yılmaz ‘Etkinliklerle Değer Eğitimi Atölyesiyle bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

 

CEMİL MERİÇ’TEN UZAT ELİNİ OYUNU

Kılavuz Eğitim Programı’nda İdris Topçuoğlu ‘Eğitim Yönetimi’, Dr. Elif Sarıca ‘Etkili Sunum’, Resul Aydoğan ‘Oyunlaştırma’, Muhammet Yılmaz ‘Etkinliklerle Değer Eğitimi Atölyesi’, İdris Topçuoğlu ‘Kendini Yönet Ekibini Yönet İşini Yönet’ konularında etkileyici sunumlar yaptı. Yoğun seminer ve atölyelerle geçen eğitimde Doç. Dr. Yavuz Samur ‘Eğitim Teknolojileri’, Gri Koç ‘Gençlere Özel Sunum Yapmak’ Lara Özer ile Merve Özer ‘Oyunlaştırma’, Mustafa İşlek ‘Çözüm Odaklı İletişim’, Hijyen Eğitimi, Hülya Alp ‘Kurumsal Kimlik’, Lara Özer ile Merve Özer ‘Oyunlaştırma’, Mustafa İşlek ‘Çözüm Odaklı İletişim, Hijyen Eğitimi, Dr. Beyhan Budak ‘Motivasyon’ konularında eğitim verdi. Ayrıca son olarak Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Tiyatro Grubunun ‘Uzat Elini Tiyatro Oyunu’ eğitimcilerden tam not alırken bir o kadar da neşeli izlenen oyun büyük alkış aldı. Öğretmenler ve katılımcılar Başkan Büyükakın’a eğitimcilere böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür etti.

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, HER, sosyal, hizmet, başkan, Büyükşehir, tahir büyükakın
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul yolcusu mask
Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul yolcusu
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor mask
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi mask
KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında mask
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor mask
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
Büyükşehir İtfaiyesi’nden Tekirdağ’da eğitim mask
Büyükşehir İtfaiyesi’nden Tekirdağ’da eğitim
Büyükakın’dan deprem kahramanlarına teşekkür mask
Büyükakın’dan deprem kahramanlarına teşekkür
Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı mask
Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde işlem tamam mask
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde işlem tamam
Büyükakın: "Anıyor ve anlıyoruz" mask
Büyükakın: "Anıyor ve anlıyoruz"

11 Şub 2024 - 11:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Okan Karataş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.234.957 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Pakmaya, 50. yıl anısına 10 bin fidan bağışlıyor mask
Pakmaya, 50. yıl anısına 10 bin fidan bağışlıyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor mask
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Haldız İnşaat'tan muhteşem proje mask
Haldız İnşaat'tan muhteşem proje
Kocaeli'nin 9 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 9 ilçesi elektriksiz kalacak
‘Leyla Hanım’ galası için hazırlıklar hızla devam ediyor  mask
‘Leyla Hanım’ galası için hazırlıklar hızla devam ediyor 
Doğalgaz desteği devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mask
Doğalgaz desteği devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL