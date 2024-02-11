'Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine ışık tutacak bir adım'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi “Kılavuz Gençlik”, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitim yolunda kılavuz oldu. Kocaeli ve ülke gençliğine rol model olan “Kılavuz Gençlik Projesi” her geçen yıl çalışmalarını katlayarak yoluna devam ediyor. İlkokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik, salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kurslar başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren “Kılavuz Gençlik” modeli eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiriyor.

DENEYİMLERİNİ İNTERAKTİF PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezlerinde görev yapan eğitmen ve kurum personeline hizmet içi eğitim programı organizasyonuyla Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim ve Motivasyon Eğitimleri konusunda Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenledi. Bu kapsamda; eğitim hizmetleri alanında görev ve sorumlulukları olan tüm personele; aidiyet, görev tanımı, motivasyon, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak adına üç gün süren eğitimlerin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılmıştı. Başkan Büyükakın programda; Neden Kılavuz, Gençlik Psikolojisi, Kurumsal Kimlik, Çözüm Odaklı İletişim, Değer Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Etkili Sunum, İletişim ve Motivasyon konusunda eğitmenlerle deneyimlerini interaktif olarak paylaşmıştı.

BİLGİ, TECRÜBE VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Eğitimin ilk gününde ‘Gençlik Psikolojisi’ konusunda Prof. Dr. Kemal Sayar sunum yaparken, Kılavuz Gençlik Projesi’nde iyi bir eğitimcinin yapması gerekenleri de Başkan Büyükakın anlattı. Aynı gün Hülya Alp ‘Kurumsal Kimlik’, Resul Aydoğan ‘Oyunlaştırma’, Muhammet Yılmaz ise ‘Etkinliklerle Değer Eğitimi Atölyesi’, Prof. Dr. Sami Şener ‘Başarı Yolunda 70 Kural’, Resul Aydoğan ‘Oyunlaştırma’, Muhammet Yılmaz ‘Etkinliklerle Değer Eğitimi Atölyesiyle bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

CEMİL MERİÇ’TEN UZAT ELİNİ OYUNU

Kılavuz Eğitim Programı’nda İdris Topçuoğlu ‘Eğitim Yönetimi’, Dr. Elif Sarıca ‘Etkili Sunum’, Resul Aydoğan ‘Oyunlaştırma’, Muhammet Yılmaz ‘Etkinliklerle Değer Eğitimi Atölyesi’, İdris Topçuoğlu ‘Kendini Yönet Ekibini Yönet İşini Yönet’ konularında etkileyici sunumlar yaptı. Yoğun seminer ve atölyelerle geçen eğitimde Doç. Dr. Yavuz Samur ‘Eğitim Teknolojileri’, Gri Koç ‘Gençlere Özel Sunum Yapmak’ Lara Özer ile Merve Özer ‘Oyunlaştırma’, Mustafa İşlek ‘Çözüm Odaklı İletişim’, Hijyen Eğitimi, Hülya Alp ‘Kurumsal Kimlik’, Lara Özer ile Merve Özer ‘Oyunlaştırma’, Mustafa İşlek ‘Çözüm Odaklı İletişim, Hijyen Eğitimi, Dr. Beyhan Budak ‘Motivasyon’ konularında eğitim verdi. Ayrıca son olarak Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Tiyatro Grubunun ‘Uzat Elini Tiyatro Oyunu’ eğitimcilerden tam not alırken bir o kadar da neşeli izlenen oyun büyük alkış aldı. Öğretmenler ve katılımcılar Başkan Büyükakın’a eğitimcilere böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür etti.

Kaynak: Bülten