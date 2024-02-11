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- Ekonomi

Borsada yatırımcı sayısı düşüyor

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Borsada yatırımcı sayısında dokuz haftadır düşüyor. Pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Şubat itibarıyla 7 milyon 200 bin 436'ya indi.

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Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş üst üste dokuzuncu haftada devam etti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile biten haftada 7 milyon 200 bin 436 olarak gerçekleşti. Yatırımcı sayısı önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı.

Pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.

Böylece son 6 haftada borsadan çıkan kişi sayısı 1 milyon 373 bin 40 kişi oldu.

Kaynak: NTV

11 Şub 2024 - 11:19 - Ekonomi --- Okunma

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