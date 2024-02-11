Borsada yatırımcı sayısı düşüyor

Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş üst üste dokuzuncu haftada devam etti.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile biten haftada 7 milyon 200 bin 436 olarak gerçekleşti. Yatırımcı sayısı önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı.
Pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.
Böylece son 6 haftada borsadan çıkan kişi sayısı 1 milyon 373 bin 40 kişi oldu.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.