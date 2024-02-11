Çayırova için bağımsız adaylığını açıkladı

Siyasi partiler belediye başkan adaylarını duyurmayı sürdürürken bağımsız belediye başkan adaylarını adaylıklarını duyurmaya devam ediyor. Bugüne kadar Başiskele, Kandıra, İzmit, Körfez ve Darıca Belediye Başkan Adaylığı için bağımsız adaylar adaylıklarını ilan ederken Çayırova Belediye Başkanlığı için de bir bağımsız aday çıktı. Yusuf Emre Cüre, Çayırova Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını duyurdu. 1996 yılında Gebze’de dünyaya gelen ve bugünlerde bir medya şirketinde çalışan Yusuf Emre Cüre, ‘Çayırova’ya genç başlangıç’ sloganı ile yola çıktı.