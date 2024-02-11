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“Sigara iki şekilde bağımlılık yapar”

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Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Uğurcan Tanülkü, sigaranın insan hayatı için büyük bir tehdit olduğunu, hangi bağımlılıklara ve hastalıklara yol açtığını kaydederek çözüm yollarını sıraladı.

“Sigara iki şekilde bağımlılık yapar” mask
“Sigara iki şekilde bağımlılık yapar”
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DERİN HASARA NEDEN OLUR

Kocaeli Şehir Hastanesinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Uğurcan Tanülkü, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Sigaranın akciğer sağlığına zararlarını açıklayan Tanülkü “Sigara, hava yollarında iltihaba yol açarak, akciğerin kendini temizleme fonksiyonlarını sekteye uğratır. Ayrıca hava yolu salgılarının miktarını artırarak hava yollarında derin hasara neden olur.

İKİ ŞEKİLDE BAĞIMLILIK YAPAR

Sigara; kronik bronşit, astım, enfeksiyonlara yatkınlık ve akciğer kanseri riskini artırır. Sigara, içerdiği nikotinin etkisiyle oluşturduğu geçici rahatlama ve dinçlik hissi vasıtasıyla psikolojik bağımlılık ve beyin kimyasının zamanla değişmesi nedeniyle oluşan fiziksel bağımlılık olmak üzere iki şekilde bağımlılık yapar.” dedi.

“Sigara iki şekilde bağımlılık yapar”

BİRKAÇ AYA DÜZELMELER BAŞLAR

Sigarayı bırakmanın faydalarını da sıralayan Tanülkü “Vücutta bulunan toksik maddeler birkaç gün içerisinde sigara içmeyen insanlarla aynı düzeylere geriler. Akciğerin kana verdiği oksijen miktarında düzelme sağlanır, hava yollarındaki iltihabi yanıtlar birkaç aya düzelmeye başlar, daha az balgam çıkarma ve daha rahat nefes alma sağlanır. Sigaranın akciğer üzerinde yarattığı hasarın ilerlemesi önlenmiş olur. Kronik bronşit ve KOAH gibi hastalıkların oluşma ihtimali düşer.” ifadelerini kaydetti.

ALO 171 HATTI YARDIMCI OLUYOR

Sigarayı bırakma çabasında önemli desteklerin olduğunu kaydeden Tanülkü, “Sigara bırakmak, öncelikle bunun için karar vermekle başlar. Bu kararı aldıktan sonra Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Hattı’ndan yardım alabilir, ülke çapında hizmet veren sigara bırakma polikliniği olan sağlık kuruluşlarından sigara bırakma konusunda vatandaşımız destek bulabilir.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, hizmet

11 Şub 2024 - 11:53 - Sağlık --- Okunma

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