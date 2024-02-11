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Büyükakın: “Bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz”

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Başkan Büyükakın, Dilovası Devlet Hastanesine kolay ulaşım sağlayacak 935 metre uzunluğunda yeni duble yol ve 212 metrelik viyadük inşasını yerinde inceledi

Okan Karataş
Okan Karataş Tüm Haberleri
Büyükakın: “Bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz” mask
Büyükakın: “Bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz”
Büyükakın: “Bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz”
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Dilovası Devlet Hastanesi’ne güvenli ve konforlu ulaşım için 935 metre uzunluğunda yeni duble yol ve 212 metrelik viyadük inşası tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ekrem Sıtar ve Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu da eşlik etti.  Teknik ekipten bilgi alan Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Dilovası'nda Kömürcüler OSB'yi kaldırdığımız gibi, Devlet Hastanesine ulaşımda yaşanan sorunu da çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

Büyükakın: “Bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz”

“HASTANEYE DAHA KISA SÜREDE ULAŞILACAK”

Eynerce Deresi üzerinden geçecek viyadük projesi hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, “Dilovası’nda yapılacaklara karar verirken bölgede istişareler gerçekleştiriyoruz. Gerek belediye başkanımızla gerek meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve sahada yaptığımız incelemelerde en önemli taleplerden birisinin hastaneye erişim için çok dolaşmak zorunda kalındığı ifade edilmişti. Bu projenin yapılması halinde çok büyük memnuniyetin olacağını öğrenmiştik. Ve arkadaşlarımız burayı projelendirmeye başladılar. Projenin hayata geçmesiyle Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha güvenli ve daha konforlu hale gelecek. Duble yol ve devamındaki viyadük tamamladığında ise hasta ve yakınları İstiklal Caddesi üzerinden hastaneye daha kısa sürede ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Büyükakın: “Bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz”

“DİLOVASI MUTLU OLACAK”

Hayata geçen projenin büyük bir imalat olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu projemizin KDV hariç 140 Milyon TL civarında bir bütçesi var. Eskiden bu tür imalatları hükümetler yapardı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi güçlü bir yapı olarak bunu kendi kabiliyetleriyle yapar hale geldi. Bu köprünün erişimi üzerinden hastaneye ulaşım kolaylaşacak ve Dilovası bundan da çok mutlu olacak. Daha evvel en büyük taleplerden bir tanesi Kömürcüler OSB’nin kalkmasıydı. Onu da kimsenin mağdur olmadığı bir çözümle gerçekleştirdik. Söz vermiştik kaldıracağız kömürcüler OSB’yi demiştik. Onu da kaldırdık. İnşallah, her geçen gün daha da güzelleşen bir Dilovası, her geçen gün daha da güzelleşen bir Kocaeli inşa edeceğiz. Temel gayemiz vatandaşlarımızın mutlu olması, çocuklarımızın mutlu olması, huzurlu olması. Allah güç ve kuvvet verdikçe bizde gayret etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Büyükakın: “Bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz”

Kaynak: Bülten

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11 Şub 2024 - 13:20 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem --- Okunma

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