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11 Şub 2024 - 13:27- Gündem G:

İnşaat Mühendisleri sandığa gitti

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Üyeleri, yeni dönem yönetim kurulu ve merkez delegelerini seçmek için sandığa gitti.

Muhammet Emin Can
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İnşaat Mühendisleri sandığa gitti
İnşaat Mühendisleri sandığa gitti
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor. Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda şubenin yeni dönem yönetim kurulu ve merkez delegeleri seçilecek. 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunan genel kurulda saat 17.00’ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek. Odanın mevcut şube başkanı Ali Akgün liderliğindeki liste göreve aday tek liste olurken seçim sonrası yönetim kurulu bir araya gelerek içerisinden şube başkanını seçecek. Yönetim kurulu toplantısının mazbata alındıktan sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

İnşaat Mühendisleri sandığa gitti

ADAY YÖNETİM KURULU LİSTESİ: Ali Akgün, Şerafettin Vural, Behra Sayan Erşan, Önder Yalçınkaya, Halis Furkan Kocaulak, Serkan Akyıldız, Nebi Suna

ADAY MERKEZ DELEGELERİ LİSTESİ: İsmail Yaruk, Lütfü Akbalık, Kahraman Bulut, Aykut Bozkurt, Cihan Bahadır Yaşar, Batuhan Bayındır, Ömer Semih Yurt, Mehmet Dinç, Ziya Özhan, Furkan Bozan, Elif Büberci, Çağdaş Kara, Sultan Yonarlar, Nevzat İlker Ural, Fayik Ortaç, Emrah Çalış, Baturhan Üretürk, Halil Ardıç, Murat Bayzin, Ali Aytaç Aydemir, Furkan Özkal

İnşaat Mühendisleri sandığa gitti
İnşaat Mühendisleri sandığa gitti

# Kocaeli, aday, yeni, seçim

11 Şub 2024 - 13:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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