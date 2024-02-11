İnşaat Mühendisleri sandığa gitti

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor. Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda şubenin yeni dönem yönetim kurulu ve merkez delegeleri seçilecek. 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunan genel kurulda saat 17.00’ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek. Odanın mevcut şube başkanı Ali Akgün liderliğindeki liste göreve aday tek liste olurken seçim sonrası yönetim kurulu bir araya gelerek içerisinden şube başkanını seçecek. Yönetim kurulu toplantısının mazbata alındıktan sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ADAY YÖNETİM KURULU LİSTESİ: Ali Akgün, Şerafettin Vural, Behra Sayan Erşan, Önder Yalçınkaya, Halis Furkan Kocaulak, Serkan Akyıldız, Nebi Suna
ADAY MERKEZ DELEGELERİ LİSTESİ: İsmail Yaruk, Lütfü Akbalık, Kahraman Bulut, Aykut Bozkurt, Cihan Bahadır Yaşar, Batuhan Bayındır, Ömer Semih Yurt, Mehmet Dinç, Ziya Özhan, Furkan Bozan, Elif Büberci, Çağdaş Kara, Sultan Yonarlar, Nevzat İlker Ural, Fayik Ortaç, Emrah Çalış, Baturhan Üretürk, Halil Ardıç, Murat Bayzin, Ali Aytaç Aydemir, Furkan Özkal
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.