YRP’nin Kocaeli adayları törendeydi

Fatih Erbakan genel başkanlığındaki YRP, Ankara’da aday tanıtım töreni düzenledi. İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları açıklanan programda Kocaeli’den belediye başkan adayı gösterilen isimler de yer aldı. Kocaeli’de tüm belediye başkan adayları belli olan YRP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez, İzmit, Derince, Darıca, Çayırova ve Kandıra Belediye Başkan Adayları tanıtım töreninde Genel Başkanları Fatih Erbakan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdiler. Erbakan ve başkan adaylarının yanında YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla da yer aldı. Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan ve İlçe Başkanları da tören hazır bulundu.