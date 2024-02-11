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YRP’nin Kocaeli adayları törendeydi

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Yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçmen karşısına çıkacaklarını ilan eden Yeniden Refah Partisi’nde (YRP), aday tanıtım töreni düzenlendi. Kocaeli’de seçmen karşısına çıkacak olan YRP Başkan Adayları da törende yerini aldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
YRP’nin Kocaeli adayları törendeydi mask
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Fatih Erbakan genel başkanlığındaki YRP, Ankara’da aday tanıtım töreni düzenledi. İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları açıklanan programda Kocaeli’den belediye başkan adayı gösterilen isimler de yer aldı. Kocaeli’de tüm belediye başkan adayları belli olan YRP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez, İzmit, Derince, Darıca, Çayırova ve Kandıra Belediye Başkan Adayları tanıtım töreninde Genel Başkanları Fatih Erbakan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdiler. Erbakan ve başkan adaylarının yanında YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla da yer aldı. Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan ve İlçe Başkanları da tören hazır bulundu.

# Kocaeli, başkan, Körfez, aday, İzmit, Büyükşehir, Ankara, İstanbul

11 Şub 2024 - 13:29 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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