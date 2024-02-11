Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanlığına atama

KAYIHAN KAYI İLÇE BAŞKANI OLDU

Ender Oğuz’un, Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı olarak atanmasının ardından hem partiye üye olan kişi sayısında bir artış yaşanırken hem de ilçelerde teşkilatlanma süreci hız kazandı. Bu kapsamda son olarak Gölcük İlçe Başkanlığı görevine atama yapıldı. Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanı olarak atanan isim Kayıhan Kayı oldu. Yeni ilçe başkanı Kayı’nın yetki belgesini ilçe başkanlığı binasında düzenlenen tören İl Başkanı Ender Oğuz takdim etti. Kayıhan Kayı’dan önce Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı görevini Rıdvan Salman yürütmekteydi.

ADAYIMIZI HAFTAYA AÇIKLACAYACAĞIZ

Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanı Kayıhan Kayı, törende yaptığı konuşmada “Yaklaşık 45 gün önce partimizin için önemli bir değişikliğe gidildi. İl Başkanım Ender Oğuz’un atanması sonrası birçok ilçede teşkilatlanma tamamlandı. Belediye başkan adaylarımızı halka tanıttık. Gölcük Belediye Başkan Adayımızı da haftaya açıklayacağız. Kocaeli’de oy oranımız yüzde 100’ün üzerinde arttırdık. Yerel seçimde sandıktan çıkacak olan sonuç tasdik edecek. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçileri’nin partisidir. İçimizde tarikat, örgüt, cemaat mensubu kimse bulunmamakla beraber hiçbir şartta onlarla aynı çizgide olmayacağımızı da beyan ederim” ifadelerini kullandı.