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Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi

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Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Sadık Ahmet’in hayat hikayesinin anlatıldığı “Sadık Ahmet” filmini vatandaşlarla buluşturdu.

Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi mask
Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi
Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi
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Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Sadık Ahmet’in hayat hikayesinin anlatıldığı “Sadık Ahmet” filmini vatandaşlarla buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadıkahmet, Dr. Sadık Ahmet’in kızı Funda Sadıkahmet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar,  MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Koordinatörü Metahan Küpçü, AK Parti İl SKM Başkanı Alper Doğan, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren Sadık Ahmet’in anlatıldığı film, katılımcılar tarafından çok beğenildi.

 

Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi

“OLAGANÜSTÜ BİR FİLM”

Programda, Dr. Sadık Ahmet anısına konuşmalar gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında “Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Sadık Ahmet anısına hazırlanan filmi, kıymetli eşi, kızları ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin başkanları ve üyeleriyle birlikte izledik. Olağanüstü bir film. Şüpheli bir trafik kazasıyla ölen Dr. Sadık Ahmet’in onurlu mirasının öyküsü hepimizi derinden etkiledi. Bu filmin izleyicilerle buluşmasına öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TRT'ye ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı. Konuşmalarının ardından Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Başkan Büyükakın’a çiçek takdim etti.

 

Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi

“GURUR DUYUYORUM”

Işık Sadıkahmet ise konuşmasında, Sadık Ahmet ile omuz omuza mücadele etmekten duyduğu gururu dile getirdi. Konuşmalarının ardından Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Işık Sadıkahmet’e çiçek takdim etti.

Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi

“BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bir diğer konuşmacı Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük de Sadık Ahmet’in hayatı boyunca vermiş olduğu mücadeleye gösterdikleri saygı ve anısına yapılmış filmi vatandaşlarla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi

“YAŞAMINI BATI TRAKYA İNSANININ DAVASINA ADADI”

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk de Sadık Ahmet’in ne kadar nadide bir insan olduğundan bahsetti. Öztürk, “Hayatta bazı insanlar vardır ki bizi sıkı sıkı bağlar, ışık olur. Bugün adına sinema filmi yapılan Sadık Ahmet de bahsettiğimiz özel insanlardan birisi. Yaşamını batı Trakya insanının davasına adamıştır. Bu davasında son olarak canını verecek kadar büyük bir dava adamıydı. Kendisini her sene daha çok özlüyoruz. Bizler için son derece anlamlı olan bu filmin gösterimi için Büyükşehir’e çok teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi
Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi
Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi
Büyükşehir’den anlamlı film gösterimi

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11 Şub 2024 - 13:43 - Kültür Sanat --- Okunma

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