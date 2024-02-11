İran'da Pakistanlılara ateş açıldı: 9 kişi öldü

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, üç silahlı kişinin ülkenin doğusunda bugün düzenlediği saldırıda, en az 9 Pakistanlı'nın öldürüldüğünü, 3'ünün ise yaralandığını duyurdu.
Geçen ay da İran'da 9 Pakistanlı öldürülmüştü.
Beluç hakları grubu Haalvash, kurbanların çalıştıkları bir oto tamirhanesinde yaşayan Pakistanlı işçiler olduğunu söylemişti. Devlet medyasının aktardığına göre geçen ay, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Saravan'da meydana gelen silahlı saldırıları hiçbir kişi ya da grup üstlenmedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, "Bu korkunç ve alçakça bir olay ve bunu kesin bir dille kınıyoruz" demişti.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.