İcradan satılık 2017 model Fiat

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2017 model Fiat marka araç mahkemeden satılıyor. Muhammen bedeli 77.000 ₺ olan aracın ihalesi 29 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.
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Kaynak: Haber Merkezi
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2017 model Fiat marka araç mahkemeden satılıyor. Muhammen bedeli 77.000 ₺ olan aracın ihalesi 29 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.
DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.