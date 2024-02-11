Korkulukları aşıp alt yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Ereğli Mahallesi Orkinos Sokak'ta A.A. idaresindeki 81 AAP 079 plakalı pikap, bir akaryakıt istasyonunun park alanındaki demir korkulukları aştı. Yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından alt yola düşen pikap, park halindeki 2 araca da zarar verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki İ.A, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.