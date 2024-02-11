Kocaeli'de "Çocuklar Camide Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Karamürsel Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, 4-10 yaş aralığındaki çocuklar katıldı.
Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuklara, İslam dini, camiler ve Kudüs'ün önemi hakkında bilgi verildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Camilerimizi tanıyıp seveceğimiz, Ramazan'ın gelişini büyük bir sevinçle karşılayacağımız, Kudüs'ün bizim için önemini öğreneceğimiz faaliyetlerin yapıldığı, oyunların oynandığı etkinliğimizde 4-10 yaş arası çocuklarımız katılarak güzel vakit geçirdiler." ifadelerine yer verildi.
Velilerin de katıldığı etkinlik sonunda çocuklara çikolata ikram edildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.