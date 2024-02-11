Arslanbey GB’ye kardeş şoku

ARS. ORGANİZE SANAYİ ÇOK RAHAT KAZANDI

Geçen hafta deplasmanda Türkeli Gençlikspor’a yenilen, Karamürselspor ile aynı puana gelen Arslanbey GB, ikili averajı kötü olduğu için son iki hafta kendisi kazanıp, Karamürselspor’un da kaybetmesini bekleyecekti. Sarı-Lacivertli ekip, Arslanbey derbisinde aynı beldenin bir diğer takımı Arslanbey Organize Sanayispor’u yenmesi gerekiyordu. Organize Sanayispor, derbi de ilk yarıyı Umut ve Gökhan Özkanlı’nın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Harun Turgut İşeri ve Ertuğrul Şamlı ile iki gol daha bulan Bardo-Mavili ekip, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Arslanbey GB, Play-Off şansını yitirdi.