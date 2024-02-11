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Karamürsel uzatmada güldü

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Süper Amatör Lig B Grubu’nda geçen hafta Play-Off yarışında avantajlı konuma gelen Karamürselspor, cumartesi günü sahasında ligin rahat takımlarından Başiskele Belediyespor ile karşılaştı. İkinci yarıda 2-1 geriye düştüğü maçta 90+2’de Süleyman ile 3-2’lik galibiyete ulaşan Sarı-Lacivertli ekip, Arslanbey GB’nin mağlup olmasıyla da, son hafta önce Play-Off’a çıkmayı garantiledi.

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BAŞİSKELE KARŞISINDA ÇOK ZORLANDI

Geçen hafta deplasmanda Arslanbey Organize Sanayispor ile 1-1 berabere kalıp, Play-Off yarışında avantaj duruma geçen Karamürselspor, son iki hafta oynayacağı Başiskele Belediye ve Hereke Yıldızspor maçlarını kazanmasın halinde amacına ulaşacaktı. Cumartesi günü sahasında Başiskele Belediyespor’u konuk etti. Maçın 25.dakikasında konuk Başiskele Belediyespor, penaltı kazandı, atışı Hamza Uzuner kullandı, Karamürselspor kalecisi gole izin vermedi.

90+2’DE GELEN GALİBİYET GOLÜ

33.dakikada Karamürselspor, Efkan Kargoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Başiskele Belediyespor, Cihat Genç ile eşitliği yakaladı, devre 1-1 bitti. İkinci yarının başında Başiskele Belediyespor Furkan Filiz ile öne geçti. Karamürselspor, 70’de Hüseyin Aktaş ile eşitliği sağladı. Uzatmalara 2-2 berabere girilen maçta 90+2’de Karamürselspor, Süleyman’ın golüyle çok zorlandığı maçtan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Arslanbey GB’nin yenilmesiyle de Karamürselspor, Play-Off’a çıkmayı garantiledi.

# Başiskele, hafta

11 Şub 2024 - 14:46 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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