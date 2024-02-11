Karamürsel uzatmada güldü

BAŞİSKELE KARŞISINDA ÇOK ZORLANDI
Geçen hafta deplasmanda Arslanbey Organize Sanayispor ile 1-1 berabere kalıp, Play-Off yarışında avantaj duruma geçen Karamürselspor, son iki hafta oynayacağı Başiskele Belediye ve Hereke Yıldızspor maçlarını kazanmasın halinde amacına ulaşacaktı. Cumartesi günü sahasında Başiskele Belediyespor’u konuk etti. Maçın 25.dakikasında konuk Başiskele Belediyespor, penaltı kazandı, atışı Hamza Uzuner kullandı, Karamürselspor kalecisi gole izin vermedi.
90+2’DE GELEN GALİBİYET GOLÜ
33.dakikada Karamürselspor, Efkan Kargoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Başiskele Belediyespor, Cihat Genç ile eşitliği yakaladı, devre 1-1 bitti. İkinci yarının başında Başiskele Belediyespor Furkan Filiz ile öne geçti. Karamürselspor, 70’de Hüseyin Aktaş ile eşitliği sağladı. Uzatmalara 2-2 berabere girilen maçta 90+2’de Karamürselspor, Süleyman’ın golüyle çok zorlandığı maçtan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Arslanbey GB’nin yenilmesiyle de Karamürselspor, Play-Off’a çıkmayı garantiledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.