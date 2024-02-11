Hereke Yıldız son maça bıraktı

YENİYALISPOR’A FARK ATTI

Genç oyuncularla bu sezon ligde kalıcı olmak isteyen Hereke Yıldızspor, son haftalardaki çıkışı ile yeniden umutlandı. Kırmızı-Yeşilli ekip, cumartesi günü de deplasmanda 27 puanla düşme hattının üzerindeki Yeniyalı Barbarosspor’a konuk oldu. Esentepe Stadı’nda oynanan maçın ilk 20 dakikasında Serkan Tokgöz (2) ve Efe Avcı’nın attığı gollerle 3-0 öne geçti, devre de bu skorla bitti.

UMUTLARI SÜRÜYOR

İkinci yarının hemen başında Yeniyalıspor farkı ikiye indirdi. Son bölümde Serkan Tokgöz’ün penaltı ve Efe Avcı’nın golleriyle maçtan 5-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 24’e çıkaran Kırmızı-Yeşilli ekip, ligde kalma umutlarını son maça taşıdı. 27 puanı bulanan Yeniyalıspor ise son hafta deplasmanda oynayacağı Tayfunspor karşısında alacağı 1 puanla ligde kalacak.