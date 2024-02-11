Hereke Yıldız son maça bıraktı

YENİYALISPOR’A FARK ATTI
Genç oyuncularla bu sezon ligde kalıcı olmak isteyen Hereke Yıldızspor, son haftalardaki çıkışı ile yeniden umutlandı. Kırmızı-Yeşilli ekip, cumartesi günü de deplasmanda 27 puanla düşme hattının üzerindeki Yeniyalı Barbarosspor’a konuk oldu. Esentepe Stadı’nda oynanan maçın ilk 20 dakikasında Serkan Tokgöz (2) ve Efe Avcı’nın attığı gollerle 3-0 öne geçti, devre de bu skorla bitti.
UMUTLARI SÜRÜYOR
İkinci yarının hemen başında Yeniyalıspor farkı ikiye indirdi. Son bölümde Serkan Tokgöz’ün penaltı ve Efe Avcı’nın golleriyle maçtan 5-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 24’e çıkaran Kırmızı-Yeşilli ekip, ligde kalma umutlarını son maça taşıdı. 27 puanı bulanan Yeniyalıspor ise son hafta deplasmanda oynayacağı Tayfunspor karşısında alacağı 1 puanla ligde kalacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.