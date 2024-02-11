Türkeli Gençlik tarih yazdı

KAZANANAN ŞAMPİYON OLACAKTI
Üç yıl önce kurulan, ilk yılında 2.Küme’de şampiyon olup 1.Küme’ye yükselen Darıca Türkeli Gençlikspor, bir önemli başarıya daha imza atıp, 1.Küme’de de mutlu sona ulaştı. Bu sezon Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Türkeli Gençlikspor, grubunda daha önce BAL’da oynamış Çayırovaspor, Karamürselspor ve Arslanbey GB’yi geride bıraktı. Cumartesi günü de ligde son maçını deplasmanda aynı puanlı Çayırovaspor ile oynadı, karşılaşmayı kazanan takım şampiyon olacaktı.
ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU
Bu maç öncesinde iki takımında 54’er puanı vardı. Son hafta bay olan Darıca Türkeli Gençlikspor, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacaktı. Türkeli Gençlikspor, bu zorlu deplasmanda Hakan Kaya ve Serdar Zengin’in golleriyle 2-0 öne geçti. Son dakikalarda Çayırovaspor’un attığı gol yeterli olmadı, karşılaşmayı 2-1 kazanan Turuncu-Beyazlı ekip, üst üstü üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.