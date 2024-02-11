Dumlupınar galip Ereğlispor berabere

DUMLUPINAR RAHAT KAZANDI

Daha önceki yıllarda amatör kümenin efsane takımları arasında yer alan Dumlupınarspor, yeniden faaliyetlerine başladı. 2.Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk üç maçını kazanmıştı. Cumartesi günü de Karamürsel deplasmanında konuk olduğu Ulaşlıspor’u 22.dakikada Bahtiyar Altan, 33.dakikada Feyyaz Akkoyun, 42.dakikada penaltıdan kaleci Rıdvan Çimen ve 69.dakikada Miraç Hacıoğlu’nun attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı, liderliğini devam ettirdi.

ŞİRİNKÖYSPOR-EREĞLİ MAÇINDA BERABERLİK

Gölcük-Karamürsel takımlarının yer aldığı E Grubu’nda haftanın en önemli maçlarından biri Değirmendere Stadı’ndaydı. İlk iki maçını kazanan Gölcük Şirinköyspor ile Ereğlispor karşılaştı. 5 yıl sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Ereğlispor, 45-+1’de İbrahim’in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında Şirinköyspor’da stoper Mahmut Aktaş kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan ev sahibi Şirinköyspor, 64.dakikada Mehmet Can Bayram’ın attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı, maçta bu skorla bitti.