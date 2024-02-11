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11 Şub 2024 - 14:49- Spor G:

Dumlupınar galip Ereğlispor berabere

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2.Küme E Grubu’nda 4.hafta maçları oynanıyor. İlk iki maçını kazanan Gölcük Dumlupınar, Karamürsel deplasmanında Ulaşlıspor’un konuğuydu. Kırmızı-Siyahlı ekip, Karamürsel Stadı’nda oynanan maçı 4-1 kazandı. Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta da Gölcük Şirinköyspor ile Ereğlispor 1-1 berabere kaldı.

Hulusi Özdilek
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Dumlupınar galip Ereğlispor berabere mask
Dumlupınar galip Ereğlispor berabere
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DUMLUPINAR RAHAT KAZANDI

Daha önceki yıllarda amatör kümenin efsane takımları arasında yer alan Dumlupınarspor, yeniden faaliyetlerine başladı. 2.Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk üç maçını kazanmıştı. Cumartesi günü de Karamürsel deplasmanında konuk olduğu Ulaşlıspor’u 22.dakikada Bahtiyar Altan, 33.dakikada Feyyaz Akkoyun, 42.dakikada penaltıdan kaleci Rıdvan Çimen ve 69.dakikada Miraç Hacıoğlu’nun attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı, liderliğini devam ettirdi.

ŞİRİNKÖYSPOR-EREĞLİ MAÇINDA BERABERLİK

Gölcük-Karamürsel takımlarının yer aldığı E Grubu’nda haftanın en önemli maçlarından biri Değirmendere Stadı’ndaydı. İlk iki maçını kazanan Gölcük Şirinköyspor ile Ereğlispor karşılaştı. 5 yıl sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Ereğlispor, 45-+1’de İbrahim’in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında Şirinköyspor’da stoper Mahmut Aktaş kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan ev sahibi Şirinköyspor, 64.dakikada Mehmet Can Bayram’ın attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı, maçta bu skorla bitti.

Dumlupınar galip Ereğlispor berabere

# Gölcük, ev sahibi

11 Şub 2024 - 14:49 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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