Karşıyaka Koleji ve Karamürselli kızlar galip

KARŞIYAKA 3’DE 3 YAPTI

İlk hafta deplasmanda Bursa Ufukspor’a 3-2 mağlup olan Karşıyaka Koleji Spor kulübü, sonraki haftalarda müthiş bir çıkış gösteriyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, daha sonra oynadığı maçlarda Eskişehir Öncüspor ve Yalovaspor takımlarını yendi. Cumartesi günü de Avni Kalkavan Stadı’nda Merve Şıkkibar (2) ve Sümeyye Yener’in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bir diğer temsilcimiz Karamüresl Belediyespor da ligde ikinci galibiyetini Eskişehir Öncüspor’u 13 ve 29.dakikalarda Sıla Arslantürk ve 41.dakikada Tanem Güldal’ın golleriyle 3-0 yenerek elde etti.