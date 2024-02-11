Karşıyaka Koleji ve Karamürselli kızlar galip

KARŞIYAKA 3’DE 3 YAPTI
İlk hafta deplasmanda Bursa Ufukspor’a 3-2 mağlup olan Karşıyaka Koleji Spor kulübü, sonraki haftalarda müthiş bir çıkış gösteriyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, daha sonra oynadığı maçlarda Eskişehir Öncüspor ve Yalovaspor takımlarını yendi. Cumartesi günü de Avni Kalkavan Stadı’nda Merve Şıkkibar (2) ve Sümeyye Yener’in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bir diğer temsilcimiz Karamüresl Belediyespor da ligde ikinci galibiyetini Eskişehir Öncüspor’u 13 ve 29.dakikalarda Sıla Arslantürk ve 41.dakikada Tanem Güldal’ın golleriyle 3-0 yenerek elde etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.