Hisareynspor’da bayram

OSMANLI 41 SPOR PENALTI KAÇIRDI

22 puanla düşme hattında bulunan Osmanlı 41 Spor, 27 puanlı Hisareynspor karşısında kazanıp, umutlarını son haftaya taşımak istiyordu. Maçın 44.dakikasında Hisareynspor, Efe Bilgin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Osmanlı 41 Spor penaltı kazandı. Atışı Bahattin Saral kullandı, kaleci Emrullah Bayhan gole izin vermedi.

ORKUN CEBECİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın ikinci yarısında oyunu rakip sahaya yıkan Osmanlı 41 Spor, beraberlik için atak oynadı. Son bölümde stoperleri Mustafa Can Cap ve Orkun Cebeci’yi de forvete gönderdi. 80.dakikada Osmanlı 41 Spor’da Orkun Vebeci kırmızı kart gördü. Hisareynspor, 90+5’de Yusuf Tuna Öztürk ile farkı ikiye çıkardı, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bu skor Hisareynspor’u kümede bırakırken, Osman 41 Spor ise bu grupta küme düşen ikinci takım oldu.