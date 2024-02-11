Hisareynspor’da bayram

OSMANLI 41 SPOR PENALTI KAÇIRDI
22 puanla düşme hattında bulunan Osmanlı 41 Spor, 27 puanlı Hisareynspor karşısında kazanıp, umutlarını son haftaya taşımak istiyordu. Maçın 44.dakikasında Hisareynspor, Efe Bilgin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Osmanlı 41 Spor penaltı kazandı. Atışı Bahattin Saral kullandı, kaleci Emrullah Bayhan gole izin vermedi.
ORKUN CEBECİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın ikinci yarısında oyunu rakip sahaya yıkan Osmanlı 41 Spor, beraberlik için atak oynadı. Son bölümde stoperleri Mustafa Can Cap ve Orkun Cebeci’yi de forvete gönderdi. 80.dakikada Osmanlı 41 Spor’da Orkun Vebeci kırmızı kart gördü. Hisareynspor, 90+5’de Yusuf Tuna Öztürk ile farkı ikiye çıkardı, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bu skor Hisareynspor’u kümede bırakırken, Osman 41 Spor ise bu grupta küme düşen ikinci takım oldu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.