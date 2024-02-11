Osmanlı 41 Spor Süper Lig’e tutunamadı

SON 3 MAÇINI KAZANMIŞTI

Hisareynspor maçı öncesinde de üst üste 3 maçını kazanan Turuncu-Siyahlı ekip, cumartesi günkü maça da çok büyük moralle çıktı. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye de yapan Osmanlı 41 Spor, Hisareynspor’u yenip, şansını son maça taşımak istiyordu. Bahattin Saral’ın ayağından penaltı kaçırdığı maçta Hisareynspor’a 2-0 yenildi, son hafta öncesinde düşmesi kesinleşti. İki yılda üst üste 2.Küme ve 1.Küme şampiyonluğu yaşayan, ismini Süper Lig’e yazdıran Osmanlı 41 Spor, burada kalıcı olamadı, lige veda etti.