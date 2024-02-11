Osmanlı 41 Spor Süper Lig’e tutunamadı

SON 3 MAÇINI KAZANMIŞTI
Hisareynspor maçı öncesinde de üst üste 3 maçını kazanan Turuncu-Siyahlı ekip, cumartesi günkü maça da çok büyük moralle çıktı. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye de yapan Osmanlı 41 Spor, Hisareynspor’u yenip, şansını son maça taşımak istiyordu. Bahattin Saral’ın ayağından penaltı kaçırdığı maçta Hisareynspor’a 2-0 yenildi, son hafta öncesinde düşmesi kesinleşti. İki yılda üst üste 2.Küme ve 1.Küme şampiyonluğu yaşayan, ismini Süper Lig’e yazdıran Osmanlı 41 Spor, burada kalıcı olamadı, lige veda etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.