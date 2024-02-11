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11 Şub 2024 - 17:55- Spor G:

Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1

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Haftaya Göztepe ile aynı puanda lider Eyüpspor’un 5 puan gerisinde giren Kocaelispor deplasmanda karşı karşıya geldiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil siyahlıların golü 4.dakikada Beridze’den gelirken Posmac 32.dakikada dengeyi getirdi.

Gökhan Beşiktaş
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Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1 mask
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1
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BERİDZE ÖNE GEÇİRDİ

Ligde şampiyonluk hesapları yapan Kocaelispor haftanın sonucu merakla beklenen maçında deplasmanda Boluspor’a konuk oldu. Maça iyi başlayan Kocaelispor 4.dakika öne geçti. İlk pozisyonda direği geçemeyen Beridze aynı pozisyonun devamında Vukovic’in bıraktığı topta kaleyi gördü. Kaleci Çağlar’ın dokunuşuna rağmen top köşeden ağlara gitti ve Kocaelispor bu golle öne geçti. 16.dakikada Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarıda Boluspor Posmac’ın kafasıyla skora dengeyi getirdi. 32.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Posmac ceza sahasında yaptığı vuruş direğe de çarparak ağlarla buluştu ve maçta skora denge geldi.

İKİNCİ YARI VASAT GEÇTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Bu devrede her iki teknik adamda oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmek istedi ancak son bölüme kadar iki takımda net pozisyon bulmakta zorlandı. 4 dakika uzatma eklenen maçın son 10 dakikasında Kocaelispor galibiyet için yüklense de Boluspor savunması boşluk vermedi ve temsilcimiz pozisyon üretemedi. Son bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Kocaelispor gelecek hafta sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1

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CANLI ANLATIM

0' Maça Kocaelispor başladı.

4' GOOOOOL! Kocaelispor maça çok iyi başladı. Beridze ile ilk pozisyonda direğe takıldı. Pozisyonun devamında Beridze’nin şutunda top ağlarla buluştu. Boluspor 0 - Kocaelispor 1

Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1

16' Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu.

24' Candeias'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti.

25' Emir Ortakaya rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekibi Emir'in tedavisini yapıyor.

31' Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci'ye attığı geri pasın şiddeti fazla olunca top kornere çıktı.

32' GOL! Boluspor korner kullandı. Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Posmac'ın vuruşu ağlarla buluştu. Boluspor 1 - Kocaelispor 1

37’ Kocaelispor’da oyuncu değişikliği: Çarpışma sonucu omuzundan sakatlanan Barış Alıcı yerini Christian Kouakou’ya bıraktı.

42' Ümraniyespor atağında sağ kanattan yapılan ortada Yusuf Abdioğlu gelen ortayı kafa ile uzaklaştırmak isterken top Emir Ortakaya'nın yüzüne geldi. Emir Ortakaya'ya sağlık ekibi müdahale ediyor.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

45' İkinci yarı başladı.

48' Boluspor'da Avramovski'nin şutunu Gökhan Değirmenci yatarak çıkardı.

65' Kouakou'nun pasında Amaral ceza sahası dışından şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Atağın devamında Kouakou topu kontrol edemeyince Posmac topu kaptı ve Kouakou topu almak isterken rakibine faul yaptı.

90' Maça 4 dakika uzatma eklendi.

MAÇ SONA ERDİ.

Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1

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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

BOLUSPOR İLK 11
1. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
5. VEACESLAV POSMAC
6. OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN
13. NABY YOUSSOUF OULARE
14. ONUR ULAŞ
19. VUSAL ISKANDARLI
20. TUNAHAN ÇİÇEK
22. JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR
27. DANIEL AVRAMOVSKI
35. BATUHAN İŞÇİLER
89. ANIL KOÇ

BOLUSPOR YEDEKLER
99. İSMAİL ÇİPE
7. BERK YILDIZ
8. KUBİLAY SÖNMEZ
9. PETAR GIGIC
17. HAKAN BİLGİÇ
36. İSHAK KARAOĞUL
45. KEREM PAYKOÇ
52. HÜSAMETTİN YENER
55. ERCAN COŞKUN
75. ABDOULAYE DIARRASSOUBA

KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI

KOCAELİSPOR YEDEKLER
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
12. GIORGI KHARAISHVILI
23. TUNCER DUHAN AKSU
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN

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11 Şub 2024 - 17:55 Bolu- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(40)
40

Cemalettin - 4.dk da attığımız golün dışın da kaleye atılan bir tane şut ya da orta yok. Bir takım ancak bu kadar ruhsuz oynar

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:48
37

Hars Diye - Neden hala 442. 352 4132 4312 yi oynatmamakta ısrar ediyorsun saçma sapan 4231 le 4141 de ısrar ediyorsun hiç kendini gelistiremiyorsun

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:38
36

Korfezli Savasci - 1 hafta söylediğim yerdeyim Ertuğrul sağlam değil diye

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:29
34

Yuh - yaziklar olsun sana hoca ,bu caresiz futbol her hafta kotuye giden oyun, oyuncu tercihlerin oynayan oyunculari kusturmen , cek git lutfen ertugrul,seninle bu takim cikamaz net

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:22
33

İzmitli - Bu takımda Mehmet Yılmaz, Cihat Çelik, Atilla Turan'ın işi yok, ayrıca Ertuğrul hoca bu zamana kadar senin hakkında birşey yazmıyordum ama bu saatten sonra sende bu takıma yakışmıyorsun.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:18
35

Basiskele41 - @İzmitli 33 nolu yoruma cevabı: Günaydın

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:28
32

Cuk Diye - FIRAT. GUL hakkını helal et beterin beteri varmış sen yine şampiyon yaptın Ertuğrul play offa bile cikartamaz 8 sırada bitiririz

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:18
38

Basiskele41 - @Cuk Diye 32 nolu yoruma cevabı: Günaydın

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:39
31

Basiskele41 - Bu Son yorumum Sağlam'a hala saygı duyanlar varsa devam edin yanlız sezon sonu konuşmayın

Ağlamayın çünkü siz kocaelispor lu değilsiniz

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:17
29

Basiskele41 - Azeri sahada barış dışarıda

Hoca ne büyük iş yaptın birde Gökhan ı çıkartıp adamını koy kaleye tam olsun

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:13
27

Dalga - takimin ucuncu olmasi bazi taraftarlarin gercegi gormesini engelliyor.

bu takim super lige cikamaz ve tek sebebi kadroyu olumlu kullanamayan hocadir

ortada oyun yok ,amaral kusturuldu ortada sekiz numara yok lig bitiyor ,bolu maci cacik kesinlikle yenilucez gorunuyor

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:10
26

Sc - Vukoviclee 18 yillik falan sözleşme imzalasinlar. Muhtemelen 50 yasinda bile şu andakilerden iyi oynayacaktir.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:10
24

Servetiye Cephesi - Ertuğrul halâ gol yemekten korkuyor. Cihat'ı izlemek işkence gibi. Şeydayev traş; Beridze leş.Takımda bir tane bile iyi oynayan yok. Bu kepaze futbolun sebebi hocadır. Takım hücuma çıkamıyor. Organize ataklar yapamıyor. Emir'le Yusuf'un arasına iki top atsalar biri gol olacak. Birbirinden uzak oynuyorlar. Bu takımın oyunu oyuncu değiştirerek düzelmez. Hoca değişimi şart. Ertuğrul bu kadroyu oynatamıyor. Rezil futbolla beraberlik iyi sonuç olur.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:06
23

Izmitliyiz - Futbolun gol atmak için oynandığını teknik ekibe anlatılması lazım.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:01
22

Tarafsız - Anlaşılan Hayrettin Albayrak daha çok yazacak ( Lig ilk yarı bitseydi süper ligdeydik )

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 17:00
20

Muharrem - Uyuz oldum sinirden konya Ankaragücü maçını seyretmeye başladım bu futbolla biz hiç bir yere varamayız.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 16:55
25

Basiskele41 - @Muharrem 20 nolu yoruma cevabı: Seyretme ikinci devre daha kötü

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 17:09
18

Basiskele41 - Amaral ikinci devre oyuna girmesin hocayı protesto etsin şehrin kahramanı olsun belki bir maç kaybederiz ama geleceği kurtarırız bu hoca takımın başında kalırsa asıl felaket o

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 11 Şubat 16:52
17

Körfezli - Attıgın her golden sonra takımi gerlye cekmek bu sehri kanser ediyor hocaaaa...

Ve korkak futbolun bu şehri hasta ediyorrrr ARTIK

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 16:52
15

Golcuklu - 1 o dan sonra neden geri çekildik sanki 85 gol attik

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 16:49
13

Sc - Azeri oyuncu çöp. Benden soylemesi. Aykalari ile beyni farkli çalışıyor

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 16:45
16

Basiskele41 - @Sc 13 nolu yoruma cevabı: Olmayan ayak beyin demek istedin herhalde

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 16:50
11

Harsingen - Ertuğrul düş yakamızdan takımı manita gibi oynatiyorsun . Rezillik boludada devam

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 16:38
19

Basiskele41 - @Harsingen 11 nolu yoruma cevabı: Bu basın arkasında durduğu sürece bizi kahirdan öldürür ama bir yere gitmez sağlam dan dolayı yemin ettim TAHİR hocaya oy vermeyeceğim yemin ettim

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 16:55
10

Basiskele41 - Nasıl zorla gol yenilir ders veriyoruz Ertuğrul sağlam hoca degilsin

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 16:35
09

Cakal - Geri pas atmayIn diye yazIyoruz.. ama geri pasa devam.. geri pas verdi korner oldu onun devamInda golu yedik..

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 16:35
08

Gerçek Taraftar - Atilla, mehmet, cihat.. bıktık artık ertuğrul sağlam yeter da. Yeter.. görmüyorsun mu amacın nedir ???

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 16:35
21

Basiskele41 - @Gerçek Taraftar 08 nolu yoruma cevabı: Amacı bizi öldürmek

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 16:56
07

İzmitli - Gol geliyorum dedi ve geldi, yediğimiz gol sana yazar Ertuğrul hoca bu nasıl oyun bu nasıl kadro.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 16:33
14

Basiskele41 - @İzmitli 07 nolu yoruma cevabı: Merak etme ona birsey yazmaz o her zaman haklı basın toplantısında nasıl olsa lafı başka yerlere çeker bu saatten sonra tek hedef hocanın bu şehri gelmemek üzere terk etmesi

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 16:45
06

İzmitli - Ertuğrul hoca orta saha nerede bu takımda defanstan top çıkıyorum sürekli yan pas geri pas olmaz arkadaş, televizyon karşısında çıldırıyoruz, böyle top oynanmaz, zaten kadroyu görünce çıldırdım, böyle oynayıp galip geleceksek olmayalım daha iyi.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 16:32
05

Kımıl Kımıl - Ortasahadan kaleciye neden geri pas verilir .neden top hep bolusporda .neden santrforsuz oynuyoruz

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 16:25
12

Sc - @Kımıl Kımıl 05 nolu yoruma cevabı: Kaleciye bile veremedi kazma. Bunlar nasil futbolcu oluyor anlamiyorum. İq testinden gecemeyeni cime bastirmican

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 16:43
04

Körfezli - Bu kadar kötü bir kadro olabilirdi

Skoru tutup gol yemez isek ikinci yarı son 25 te maçı koparmaya çalışacağız.

Bam bam bam yok

Ne içerde ne dışarda yok abi yok

Kakao yu artık direkt oynat be kardeşim

Başarılar takım

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 15:51
03

Basiskele41 - Amaral neden yok Atilla neden kesilmiyor Goztepe 0-2 galip biz neyin peşindeyiz Atilla dan ne bekliyoruz bizi eksik oynatmasından başka

Bu sene ilk ikiyi altın tepside hediye ettik Goztepeye

İnşallah 3. lük de gitmez

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 11 Şubat 15:37
02

Korfezli Savasci - Kadroyu beğendim 3 den fazla fark yemez .oyun şöyle olur top Bolu'da olur Bolu gölü bulur bizim hoca 65 dk panik degisiklikler yapar aynen böyle olur

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 15:30
01

Harbi Izmitli - Oğuz Duhan amaral krahasvili kouake yok . Bize transfer değil hoca lazim neden yedeklerle ilk 11 basliyoruz. Bolu bizim bu kadroyu patates yapar.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 15:26
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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