Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1

BERİDZE ÖNE GEÇİRDİ
Ligde şampiyonluk hesapları yapan Kocaelispor haftanın sonucu merakla beklenen maçında deplasmanda Boluspor’a konuk oldu. Maça iyi başlayan Kocaelispor 4.dakika öne geçti. İlk pozisyonda direği geçemeyen Beridze aynı pozisyonun devamında Vukovic’in bıraktığı topta kaleyi gördü. Kaleci Çağlar’ın dokunuşuna rağmen top köşeden ağlara gitti ve Kocaelispor bu golle öne geçti. 16.dakikada Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarıda Boluspor Posmac’ın kafasıyla skora dengeyi getirdi. 32.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Posmac ceza sahasında yaptığı vuruş direğe de çarparak ağlarla buluştu ve maçta skora denge geldi.
İKİNCİ YARI VASAT GEÇTİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Bu devrede her iki teknik adamda oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmek istedi ancak son bölüme kadar iki takımda net pozisyon bulmakta zorlandı. 4 dakika uzatma eklenen maçın son 10 dakikasında Kocaelispor galibiyet için yüklense de Boluspor savunması boşluk vermedi ve temsilcimiz pozisyon üretemedi. Son bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Kocaelispor gelecek hafta sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.
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CANLI ANLATIM
0' Maça Kocaelispor başladı.
4' GOOOOOL! Kocaelispor maça çok iyi başladı. Beridze ile ilk pozisyonda direğe takıldı. Pozisyonun devamında Beridze’nin şutunda top ağlarla buluştu. Boluspor 0 - Kocaelispor 1
16' Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu.
24' Candeias'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti.
25' Emir Ortakaya rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekibi Emir'in tedavisini yapıyor.
31' Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci'ye attığı geri pasın şiddeti fazla olunca top kornere çıktı.
32' GOL! Boluspor korner kullandı. Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Posmac'ın vuruşu ağlarla buluştu. Boluspor 1 - Kocaelispor 1
37’ Kocaelispor’da oyuncu değişikliği: Çarpışma sonucu omuzundan sakatlanan Barış Alıcı yerini Christian Kouakou’ya bıraktı.
42' Ümraniyespor atağında sağ kanattan yapılan ortada Yusuf Abdioğlu gelen ortayı kafa ile uzaklaştırmak isterken top Emir Ortakaya'nın yüzüne geldi. Emir Ortakaya'ya sağlık ekibi müdahale ediyor.
45' İlk yarı sona erdi.
İKİNCİ YARI
45' İkinci yarı başladı.
48' Boluspor'da Avramovski'nin şutunu Gökhan Değirmenci yatarak çıkardı.
65' Kouakou'nun pasında Amaral ceza sahası dışından şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Atağın devamında Kouakou topu kontrol edemeyince Posmac topu kaptı ve Kouakou topu almak isterken rakibine faul yaptı.
90' Maça 4 dakika uzatma eklendi.
MAÇ SONA ERDİ.
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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
BOLUSPOR İLK 11
1. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
5. VEACESLAV POSMAC
6. OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN
13. NABY YOUSSOUF OULARE
14. ONUR ULAŞ
19. VUSAL ISKANDARLI
20. TUNAHAN ÇİÇEK
22. JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR
27. DANIEL AVRAMOVSKI
35. BATUHAN İŞÇİLER
89. ANIL KOÇ
BOLUSPOR YEDEKLER
99. İSMAİL ÇİPE
7. BERK YILDIZ
8. KUBİLAY SÖNMEZ
9. PETAR GIGIC
17. HAKAN BİLGİÇ
36. İSHAK KARAOĞUL
45. KEREM PAYKOÇ
52. HÜSAMETTİN YENER
55. ERCAN COŞKUN
75. ABDOULAYE DIARRASSOUBA
KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
KOCAELİSPOR YEDEKLER
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
12. GIORGI KHARAISHVILI
23. TUNCER DUHAN AKSU
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(40 )
Cemalettin - 4.dk da attığımız golün dışın da kaleye atılan bir tane şut ya da orta yok. Bir takım ancak bu kadar ruhsuz oynar
Sadece 41 - Eyüp Göztepe ilk iki olur.
Yazık...
Hars Diye - Neden hala 442. 352 4132 4312 yi oynatmamakta ısrar ediyorsun saçma sapan 4231 le 4141 de ısrar ediyorsun hiç kendini gelistiremiyorsun
Korfezli Savasci - 1 hafta söylediğim yerdeyim Ertuğrul sağlam değil diye
Yuh - yaziklar olsun sana hoca ,bu caresiz futbol her hafta kotuye giden oyun, oyuncu tercihlerin oynayan oyunculari kusturmen , cek git lutfen ertugrul,seninle bu takim cikamaz net
İzmitli - Bu takımda Mehmet Yılmaz, Cihat Çelik, Atilla Turan'ın işi yok, ayrıca Ertuğrul hoca bu zamana kadar senin hakkında birşey yazmıyordum ama bu saatten sonra sende bu takıma yakışmıyorsun.
Basiskele41 - Günaydın
Cuk Diye - FIRAT. GUL hakkını helal et beterin beteri varmış sen yine şampiyon yaptın Ertuğrul play offa bile cikartamaz 8 sırada bitiririz
Basiskele41 - Günaydın
Basiskele41 - Bu Son yorumum Sağlam'a hala saygı duyanlar varsa devam edin yanlız sezon sonu konuşmayın
Ağlamayın çünkü siz kocaelispor lu değilsiniz
Yuh - boyle gozu kapali taraftara boyle oyun boyle takim
Basiskele41 - Azeri sahada barış dışarıda
Hoca ne büyük iş yaptın birde Gökhan ı çıkartıp adamını koy kaleye tam olsun
Yalan - sampiyon olacak takim boyle ruhsuz oynarmi
Dalga - takimin ucuncu olmasi bazi taraftarlarin gercegi gormesini engelliyor.
bu takim super lige cikamaz ve tek sebebi kadroyu olumlu kullanamayan hocadir
ortada oyun yok ,amaral kusturuldu ortada sekiz numara yok lig bitiyor ,bolu maci cacik kesinlikle yenilucez gorunuyor
Sc - Vukoviclee 18 yillik falan sözleşme imzalasinlar. Muhtemelen 50 yasinda bile şu andakilerden iyi oynayacaktir.
Servetiye Cephesi - Ertuğrul halâ gol yemekten korkuyor. Cihat'ı izlemek işkence gibi. Şeydayev traş; Beridze leş.Takımda bir tane bile iyi oynayan yok. Bu kepaze futbolun sebebi hocadır. Takım hücuma çıkamıyor. Organize ataklar yapamıyor. Emir'le Yusuf'un arasına iki top atsalar biri gol olacak. Birbirinden uzak oynuyorlar. Bu takımın oyunu oyuncu değiştirerek düzelmez. Hoca değişimi şart. Ertuğrul bu kadroyu oynatamıyor. Rezil futbolla beraberlik iyi sonuç olur.
Izmitliyiz - Futbolun gol atmak için oynandığını teknik ekibe anlatılması lazım.
Tarafsız - Anlaşılan Hayrettin Albayrak daha çok yazacak ( Lig ilk yarı bitseydi süper ligdeydik )
Muharrem - Uyuz oldum sinirden konya Ankaragücü maçını seyretmeye başladım bu futbolla biz hiç bir yere varamayız.
Basiskele41 - Seyretme ikinci devre daha kötü
Basiskele41 - Amaral ikinci devre oyuna girmesin hocayı protesto etsin şehrin kahramanı olsun belki bir maç kaybederiz ama geleceği kurtarırız bu hoca takımın başında kalırsa asıl felaket o
Körfezli - Attıgın her golden sonra takımi gerlye cekmek bu sehri kanser ediyor hocaaaa...
Ve korkak futbolun bu şehri hasta ediyorrrr ARTIK
Golcuklu - 1 o dan sonra neden geri çekildik sanki 85 gol attik
Sc - Azeri oyuncu çöp. Benden soylemesi. Aykalari ile beyni farkli çalışıyor
Basiskele41 - Olmayan ayak beyin demek istedin herhalde
Harsingen - Ertuğrul düş yakamızdan takımı manita gibi oynatiyorsun . Rezillik boludada devam
Basiskele41 - Bu basın arkasında durduğu sürece bizi kahirdan öldürür ama bir yere gitmez sağlam dan dolayı yemin ettim TAHİR hocaya oy vermeyeceğim yemin ettim
Basiskele41 - Nasıl zorla gol yenilir ders veriyoruz Ertuğrul sağlam hoca degilsin
Cakal - Geri pas atmayIn diye yazIyoruz.. ama geri pasa devam.. geri pas verdi korner oldu onun devamInda golu yedik..
Gerçek Taraftar - Atilla, mehmet, cihat.. bıktık artık ertuğrul sağlam yeter da. Yeter.. görmüyorsun mu amacın nedir ???
Basiskele41 - Amacı bizi öldürmek
İzmitli - Gol geliyorum dedi ve geldi, yediğimiz gol sana yazar Ertuğrul hoca bu nasıl oyun bu nasıl kadro.
Basiskele41 - Merak etme ona birsey yazmaz o her zaman haklı basın toplantısında nasıl olsa lafı başka yerlere çeker bu saatten sonra tek hedef hocanın bu şehri gelmemek üzere terk etmesi
İzmitli - Ertuğrul hoca orta saha nerede bu takımda defanstan top çıkıyorum sürekli yan pas geri pas olmaz arkadaş, televizyon karşısında çıldırıyoruz, böyle top oynanmaz, zaten kadroyu görünce çıldırdım, böyle oynayıp galip geleceksek olmayalım daha iyi.
Kımıl Kımıl - Ortasahadan kaleciye neden geri pas verilir .neden top hep bolusporda .neden santrforsuz oynuyoruz
Sc - Kaleciye bile veremedi kazma. Bunlar nasil futbolcu oluyor anlamiyorum. İq testinden gecemeyeni cime bastirmican
Körfezli - Bu kadar kötü bir kadro olabilirdi
Skoru tutup gol yemez isek ikinci yarı son 25 te maçı koparmaya çalışacağız.
Bam bam bam yok
Ne içerde ne dışarda yok abi yok
Kakao yu artık direkt oynat be kardeşim
Başarılar takım
Basiskele41 - Amaral neden yok Atilla neden kesilmiyor Goztepe 0-2 galip biz neyin peşindeyiz Atilla dan ne bekliyoruz bizi eksik oynatmasından başka
Bu sene ilk ikiyi altın tepside hediye ettik Goztepeye
İnşallah 3. lük de gitmez
Korfezli Savasci - Kadroyu beğendim 3 den fazla fark yemez .oyun şöyle olur top Bolu'da olur Bolu gölü bulur bizim hoca 65 dk panik degisiklikler yapar aynen böyle olur
Harbi Izmitli - Oğuz Duhan amaral krahasvili kouake yok . Bize transfer değil hoca lazim neden yedeklerle ilk 11 basliyoruz. Bolu bizim bu kadroyu patates yapar.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.