Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1

BERİDZE ÖNE GEÇİRDİ

Ligde şampiyonluk hesapları yapan Kocaelispor haftanın sonucu merakla beklenen maçında deplasmanda Boluspor’a konuk oldu. Maça iyi başlayan Kocaelispor 4.dakika öne geçti. İlk pozisyonda direği geçemeyen Beridze aynı pozisyonun devamında Vukovic’in bıraktığı topta kaleyi gördü. Kaleci Çağlar’ın dokunuşuna rağmen top köşeden ağlara gitti ve Kocaelispor bu golle öne geçti. 16.dakikada Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarıda Boluspor Posmac’ın kafasıyla skora dengeyi getirdi. 32.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Posmac ceza sahasında yaptığı vuruş direğe de çarparak ağlarla buluştu ve maçta skora denge geldi.

İKİNCİ YARI VASAT GEÇTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Bu devrede her iki teknik adamda oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmek istedi ancak son bölüme kadar iki takımda net pozisyon bulmakta zorlandı. 4 dakika uzatma eklenen maçın son 10 dakikasında Kocaelispor galibiyet için yüklense de Boluspor savunması boşluk vermedi ve temsilcimiz pozisyon üretemedi. Son bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Kocaelispor gelecek hafta sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

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CANLI ANLATIM

0' Maça Kocaelispor başladı.

4' GOOOOOL! Kocaelispor maça çok iyi başladı. Beridze ile ilk pozisyonda direğe takıldı. Pozisyonun devamında Beridze’nin şutunda top ağlarla buluştu. Boluspor 0 - Kocaelispor 1

16' Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu.

24' Candeias'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti.

25' Emir Ortakaya rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekibi Emir'in tedavisini yapıyor.

31' Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci'ye attığı geri pasın şiddeti fazla olunca top kornere çıktı.

32' GOL! Boluspor korner kullandı. Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Posmac'ın vuruşu ağlarla buluştu. Boluspor 1 - Kocaelispor 1

37’ Kocaelispor’da oyuncu değişikliği: Çarpışma sonucu omuzundan sakatlanan Barış Alıcı yerini Christian Kouakou’ya bıraktı.

42' Ümraniyespor atağında sağ kanattan yapılan ortada Yusuf Abdioğlu gelen ortayı kafa ile uzaklaştırmak isterken top Emir Ortakaya'nın yüzüne geldi. Emir Ortakaya'ya sağlık ekibi müdahale ediyor.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

45' İkinci yarı başladı.

48' Boluspor'da Avramovski'nin şutunu Gökhan Değirmenci yatarak çıkardı.

65' Kouakou'nun pasında Amaral ceza sahası dışından şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Atağın devamında Kouakou topu kontrol edemeyince Posmac topu kaptı ve Kouakou topu almak isterken rakibine faul yaptı.

90' Maça 4 dakika uzatma eklendi.

MAÇ SONA ERDİ.

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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

BOLUSPOR İLK 11

1. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

5. VEACESLAV POSMAC

6. OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

13. NABY YOUSSOUF OULARE

14. ONUR ULAŞ

19. VUSAL ISKANDARLI

20. TUNAHAN ÇİÇEK

22. JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR

27. DANIEL AVRAMOVSKI

35. BATUHAN İŞÇİLER

89. ANIL KOÇ

BOLUSPOR YEDEKLER

99. İSMAİL ÇİPE

7. BERK YILDIZ

8. KUBİLAY SÖNMEZ

9. PETAR GIGIC

17. HAKAN BİLGİÇ

36. İSHAK KARAOĞUL

45. KEREM PAYKOÇ

52. HÜSAMETTİN YENER

55. ERCAN COŞKUN

75. ABDOULAYE DIARRASSOUBA

KOCAELİSPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

44. JOSIP VUKOVIC

47. RAMIL SHEIDAEV

55. YUSUF ABDİOĞLU

70. BARIŞ ALICI

KOCAELİSPOR YEDEKLER

1. HARUN TEKİN

5. HAŞİM ARDA SARMAN

7. CEM EKİNCİ

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

12. GIORGI KHARAISHVILI

23. TUNCER DUHAN AKSU

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

53. BURAK ÖKSÜZ

77. OĞUZ CEYLAN