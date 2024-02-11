Kocaelispor Bolu deplasmanında!

Trendyol 1.Ligi’nde Kocaelispor 22. hafta mücadelesinde pazar günü Boluspor’a konuk oluyor. Son üç maçını kazanarak Süper Lig’e doğrudan çıkma niyetini ortaya koyan Yeşil-Siyahlı ekibimiz kendisi gibi 3’te 3 yapan rakibi karşısında seriye devam etmek istiyor.
Sakat veya cezalısı bulunmayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeye çalışacak. Saat 16.00’da başlayan maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlıyor.
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CANLI ANLATIM
0' Maça Kocaelispor başladı.
4' GOOOOOL! Kocaelispor maça çok iyi başladı. Beridze ile ilk pozisyonda direğe takıldı. Pozisyonun devamında Beridze’nin şutunda top ağlarla buluştu.
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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
BOLUSPOR İLK 11
1. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
5. VEACESLAV POSMAC
6. OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN
13. NABY YOUSSOUF OULARE
14. ONUR ULAŞ
19. VUSAL ISKANDARLI
20. TUNAHAN ÇİÇEK
22. JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR
27. DANIEL AVRAMOVSKI
35. BATUHAN İŞÇİLER
89. ANIL KOÇ
BOLUSPOR YEDEKLER
99. İSMAİL ÇİPE
7. BERK YILDIZ
8. KUBİLAY SÖNMEZ
9. PETAR GIGIC
17. HAKAN BİLGİÇ
36. İSHAK KARAOĞUL
45. KEREM PAYKOÇ
52. HÜSAMETTİN YENER
55. ERCAN COŞKUN
75. ABDOULAYE DIARRASSOUBA
KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
KOCAELİSPOR YEDEKLER
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
12. GIORGI KHARAISHVILI
23. TUNCER DUHAN AKSU
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.