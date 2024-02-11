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Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece seçim çalışması sırasında silahlı saldırıyı yapanlardan birisinin ele geçirildiğini söyledi. İstanbul Emniyeti ve İstanbul Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikatın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelenin de süreceğini söyledi.

Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

AK Parti Küçükçekmece seçim çalışmasında gerçekleşen silahlı saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine asla izin vermeyiz. Saldırıda yaralanan kardeşimize şifalar diliyorum." dedi.

Terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini de bildiren Erdoğan, "Saldırıda bir kişi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında CHP'yi de eleştirdi. Erdoğan, "Bugüne kadar yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. Köken, inanç, meşrep, mezhep ve hayat tarzı üzerinden insanımıza korku salarak bir şekilde siyasi kariyerlerini garanti altına aldılar. Artık millet nazarından tüm kredilerini tüketmişlerdir. CHP'nin istismar ve korku siyaseti 31 Mart'ta son bulacaktır." diye konuştu.

"BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kendimizi ve projemizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte yetersiz kaldık. Bu eksiğimizi 31 Mart seçimlerinde telafi etmeye var mıyız? Hata varsa düzeltecek, sıkıntı varsa giderecek, engeller varsa mutlaka aşacağız. Biz ayıran ve ayraştıran değil, birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı, oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.

Bize oy versin ya da vermesin kullandığı oy ile demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri var.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

Bizde CHP gibi vatandaşa "Tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz" gibi kibirli bir dil olamaz. Bizde "Oy yoksa hizmet yok" deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz.

Son seçim yenilgisinde de tüm faturayı Bay Kemal'e kestiler. Kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler. CHP'nin tarihi aynı zamanda milletin değerleriyle kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık bulmadılar. 

Bunların millete ve milli iradeye saygıları yok. İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Bunlarda tek parti dönemine özlem var. Vatandaşa tepeden bakma var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri tutmak var.

Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla asfalt dökmemekle yol yapmamakla övünebiliyor. CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız bırakın vizyoner projelerle tanışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor.

Kimi zaman vesayet odaklarından, kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar.

Bugüne kadar yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. Köken, inanç, meşrep, mezhep ve hayat tarzı üzerinden insanımıza korku salarak bir şekilde siyasi kariyerlerini garanti altına aldılar. Artık millet nazarından tüm kredilerini tüketmişlerdir. CHP'nin istismar ve korku siyaseti 31 Mart'ta son bulacaktır.

AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMASINDA SALDIRI

Dün Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine asla izin vermeyiz. Saldırıda yaralanan kardeşimize şifalar diliyorum.

Son 21 yıldır olduğu gibi terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Saldırıda bir kişi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız."

AK PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI

Dün geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası vefat eden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

Gideni geri getiremeyiz ama maddi zararları telafi etmek mümkündür. Depreme dayanıklı binalar ve konutlar yapmamız gerekmektedir. Toki vasıtasıyla son 21 yılda 1 milyon 300 binden fazla konut üreterek bu konuda ciddi yol katettik.

31 Mart'tan sonra hükümet ve belediye el ele vermek suretiyle iş birliği içinde kentsel dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracağız. Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız.

"DAHA İTİBARLI DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"

Bizim siyasetteki gayemiz mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize aşkla hizmettir. Biz Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmanın büyütmenin yüceltmenin çabasındayız. Tüm bu mücadeleyi koltuk ya da siyasi ikbal uğruna değil, evlatlarımıza daha müreffe daha güçlü ve itibarlı bir Türkiye bırakmak için yapıyoruz.

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Biz belediye başkan adaylarımızın tamamına güveniyoruz. Tekirdağ'ın tercihinin de bu sefer Cumhur İttifakı'ndan yana olmasını diliyorum.

Kaynak: NTV

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11 Şub 2024 - 15:12 - Siyaset --- Okunma

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