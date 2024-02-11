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Yazar Füruzan hayatını kaybetti

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Çağdaş Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Yazar Füruzan hayatını kaybetti. Füruzan, 1970'li yıllarda verdiği eserlerle, Sevgi Soysal ve Adalet Ağaoğlu’yla birlikte edebiyatımızın en önemli kadın yazarları arasında yerini almıştı.

Yazar Füruzan hayatını kaybetti mask
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İlk kitabı Parasız Yatılı'yla 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanan, çağdaş Türk edebiyatının önemli yazarlarından Füruzan, 91 yaşında hayatını kaybetti. 

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Füruzan'ın vefat haberini, şair Elif Sofya; "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle duyurdu.

FÜRUZAN KİMDİR?

Feruze Çerçi adıyla 29 Ekim 1932'de İstanbul'da dünyaya gelen Füruzan, yazarlık hayatı boyunca soyadını hiç kullanmamasıyla tanınmıştı. 
Öyküleri Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi birçok dile çevrildi. Öyküleri toplanarak A. Saraçgil tarafından İtalyancaya çevrildi ve 1991’de Napoli’de basıldı.

Kırk Yedi’liler romanı 1986’da S. Pirvanova çevirisiyle Bulgaristan’da basıldı. Sevda Dolu Bir Yaz, Nehir ve İskele Parklarında öyküleri Damian Craft’ın İngilizce çevirisiyle 2001’de Londra’da yayımlandı. Halen toplu öyküleri İspanyolcaya Gül Işık tarafından çevrilmekte olan Füruzan, Dokuz Çağdaş Türk Öykücüsü (1982, Volk und Welt Verlag) adlı antolojisini ve Die Kinder der Türkei (1979, Kinderbuch Verlag) adlı çocuk kitabını Doğu Berlin’de konuk olarak kaldığı dönemde hazırladı. 2007’de Dil Derneği’nin düzenlediği Dil Bayramı’nda ve Antalya Öykü Günleri’nde, 2008’de 7. İzmir Öykü Günleri’nde onur ödülleri aldı. 2008 İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” seçildi.

1988-1990 yıllarında çektiği Benim Sinemalarım filmi 1990’da Cannes Film Festivali’nin “Eleştirmenlerin 7 Günü” ve “Altın Kamera” dallarından çağrı alarak 158 film arasından seçilen sekiz filmden biri olarak gösterime girdi. 1991’de Uluslararası İran Fecr Film Festivali’nde, Uluslararası Jüri’den “En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü”nü kazandı. 1991’de Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde seçilen “En İyi On Asya Filmi” arasında yer aldı.

Füruzan 1994’te, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Bulgaristan gezilerini Balkan Yolcusu adlı kitabında topladı. Oyunlaştırdığı Sevda Dolu Bir Yaz, 2000-2005 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatroları’nda yaklaşık 200 kez sahnelendi..

Kaynak: NTV

# Ankara, İstanbul, İzmir

11 Şub 2024 - 15:14 - Kültür Sanat --- Okunma

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