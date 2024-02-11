Hamas: "Rehine takası biter"

Gazze'de ateşkes görüşmeleri tıkanırken İsrail'in Refah'a yönelik "geniş kapsamlı saldırı" tehdidi sürüyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu önceki gün, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki sivillerin tahliyesi için orduya emir verdiğini açıklamıştı.

Hamas ise bugün yaptığı açıklamada, Refah saldırılarına karşı İsrail'e "rehine" uyarısı yaptı.

Aksa TV'nin bildirdiğine göre Filistinli örgüt Hamas, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik herhangi bir İsrail kara saldırısının rehine takasını suya düşüreceğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 176'ya yükseldiğini duyurdu.

İsrail saldırıları sonucu yaralanların sayısı ise en az 67 bin 784 oldu.

Bakanlık, son 24 saatteki İsrail bombardımanlarında 112 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 173'ünün de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: NTV