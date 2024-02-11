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Kocaeli’nin IQ sıralaması belli oldu

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Yapılan IQ testi sonucuna göre Türkiye genelinde iller IQ değerlerine göre sıralandı. Kocaeli IQ değeri en yüksek 7’inci il oldu.

Muhammet Emin Can
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Kocaeli’nin IQ sıralaması belli oldu mask
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Zeka Testi Merkezi isimli sosyal medya hesabı, internet sayfasında IQ testi yayımladı. Hesap teste katılanların verdiği cevaplar üzerinden kentleri IQ değerlerine göre sıraladı. Kocaeli de yapılan sıralamada kendine yer bulda. Kentten teste katılanların sonucuna göre Kocaeli, IQ değeri en yüksek 7’inci il oldu. Kocaeli’nin IQ değeri 103,85 olarak açıklandı, buna göre kent normal zekâya sahip kentler arasında yer aldı. IQ’su en yüksek il 105,20 ile Eskişehir olurken en düşük IQ’ya sahip il ise 94,19 IQ ile Bingöl oldu.

# Kocaeli, sosyal

11 Şub 2024 - 17:12 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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