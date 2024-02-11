Kocaeli’nin IQ sıralaması belli oldu

Zeka Testi Merkezi isimli sosyal medya hesabı, internet sayfasında IQ testi yayımladı. Hesap teste katılanların verdiği cevaplar üzerinden kentleri IQ değerlerine göre sıraladı. Kocaeli de yapılan sıralamada kendine yer bulda. Kentten teste katılanların sonucuna göre Kocaeli, IQ değeri en yüksek 7’inci il oldu. Kocaeli’nin IQ değeri 103,85 olarak açıklandı, buna göre kent normal zekâya sahip kentler arasında yer aldı. IQ’su en yüksek il 105,20 ile Eskişehir olurken en düşük IQ’ya sahip il ise 94,19 IQ ile Bingöl oldu.