Zafer Partisi yeni başkan adaylarını açıkladı

GÜLEBAŞ VE KAZAK'IN ADAYLIKLARI İLAN EDİLDİ

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz da bu çalışmalar kapsamında seminer düzenledi. İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'ndeki parti içi seminerde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman konuşmacı oldu. Bugüne kadar Kocaeli Büyükşehir, Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez, İzmit, Karamürsel Belediye Başkan Adayları'nı ilan eden Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı seminer öncesi Başiskele Belediye Başkan Adayı Alper Gülebaş ile Kandıra Belediye Başkan Adayı Tugay Kazak'ı açıkladı.

KOCAELİ'NİN KAYNAĞINI KOCAELİ'YE HARCAYACAĞIZ

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz ev sahibi olduğu programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Salondaki doluluğu görünce Allah'ın izniyle bize görev verilecek ve Kocaeli'nin makûs tarihini değiştireceğiz. Kocaeli sanayisi, limanları ve Avrupa ile Asya'yı bağlayan bir kent. Ayrıca bu kent ülke gayrisafi milli hasılanın büyük bölümüne katkıyı sağlayan bir kent. Kocaeli üstündeki ölü toprağı kaldıracak, Kocaeli'nin kaynağını Kocaeli'ye harcayacağız. Adaylarımızla kent yönetimini ele alacağız.

TÜRK VATANDAŞLARINA AYRIMCILIK YAPIYORUZ

Kaynakları israf etmeyeceğiz. Kaynaklar emanet, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Belediyenin hiç bir kaynağından sığınmacılar yararlanamayacak. Ruhsatsız sığınmacı işletmeleri kapatılacak ve ruhsatlı olanlara sıkı denetimler yapılacak. Belediye sosyal tesislerinden sadece birinden sığınmacılar yararlanabilir. Bize 'Ayrımcılık yapıyorsunuz' diyorlar evet biz Türk vatandaşlarına bedeli ne olursa olsun ayrımcılık yapacağız"

ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman parti içi, parti üyelerine verdiği seminer öncesi yaptığı konuşmada "Genel merkezimiz adına Ender başkanımıza bu çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yaman, Zafer Partisi'nin yerel seçimlerden başarılı bir şekilde çıkacağına olan inancını ifade etti. Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman seminer öncesi başkan adayları ve il başkanı ile birlikte fotoğraf çektirdi.