AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 12 gözaltı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma sürecine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı.

Tunç, saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanın açıklamasına göre olayla bağlantısı olduğu düşünülen 7 şüpheli daha aranıyor.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI

Dün saat 16:30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken silahlı saldırı düzenlenmişti.

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını incelemeye almıştı.

1 VATANDAŞ AĞIR YARALANDI

Saldırıda ağır yaralanan vatandaşın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: NTV