Prof. Dr. Utkan: "En çok ölüm oranı akciğer kanserinde"

MORAL YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği, hastalar ve dernek yararına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. İzmit Yelken Kulübü’nde düzenlenen yemekte Şenol Çaça sahne aldı. Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan’nın ev sahipliğindeki programa dernek yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli’de çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

GÖNÜLLÜLERİN DESTEĞİYLE

Programda Asiye Aslan, yaptığı konuşmada, “2010 yılında kurulmuş olan derneğimiz, kuruluşundan bugüne kadar gönüllü olarak hizmet vermektedir. Bunu da değerli hocalarımızın yardımları ile gerçekleştirmekteyiz. Kurucu ve Onursal Başkanımız Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan’ın desteği ve yönetim kurulumuz ile çalışmalar yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla seminerler dışında böyle bir müzikli toplantı düzenleyemedik. Gönüllü arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle bu toplantı gerçekleşti. Eğer hastalarımıza biraz destek ve yardımımız oluyorsa bunda değerli hocalarımızın katkıları çoktur.” dedi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan ise yaptığı konuşmada, “Kanser tedavisi konusunda çok büyük çalışmalar var, çok büyük tedaviler söz konusu. Aramızda bu hastalıkları yenen kardeşlerimiz var. Biz sağlık çalışanları olarak kendimize ait bir takım şeylerin cevabını verebiliyoruz ama hepsine yetişme şansımız yok. İşte bu dernek aslında bu sorulara cevap vermek üzerine kuruldu. Erken teşhisle kanserin önemli bir kısmı önlenebilir. Koruyucu hekimlik bu konuda hayati önemde. En çok görülen kanser türü göğüs kanseriyken en çok ölüm oranı akciğer kanserinde” ifadelerinde bulundu.