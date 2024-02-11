Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Prof. Dr. Utkan: "En çok ölüm oranı akciğer kanserinde"

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği, üyeleri ve aileleri için özel bir davet verdi. Programda söz alan dernek Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, “En çok görülen kanser türü göğüs kanseriyken en çok ölüm oranı akciğer kanserinde” dedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Prof. Dr. Utkan: "En çok ölüm oranı akciğer kanserinde" mask
Prof. Dr. Utkan: "En çok ölüm oranı akciğer kanserinde"
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MORAL YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği, hastalar ve dernek yararına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. İzmit Yelken Kulübü’nde düzenlenen yemekte Şenol Çaça sahne aldı. Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan’nın ev sahipliğindeki programa dernek yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli’de çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

Prof. Dr. Utkan:

GÖNÜLLÜLERİN DESTEĞİYLE

Programda Asiye Aslan, yaptığı konuşmada, “2010 yılında kurulmuş olan derneğimiz, kuruluşundan bugüne kadar gönüllü olarak hizmet vermektedir. Bunu da değerli hocalarımızın yardımları ile gerçekleştirmekteyiz. Kurucu ve Onursal Başkanımız Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan’ın desteği ve yönetim kurulumuz ile çalışmalar yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla seminerler dışında böyle bir müzikli toplantı düzenleyemedik. Gönüllü arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle bu toplantı gerçekleşti. Eğer hastalarımıza biraz destek ve yardımımız oluyorsa bunda değerli hocalarımızın katkıları çoktur.” dedi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan ise yaptığı konuşmada, “Kanser tedavisi konusunda çok büyük çalışmalar var, çok büyük tedaviler söz konusu. Aramızda bu hastalıkları yenen kardeşlerimiz var. Biz sağlık çalışanları olarak kendimize ait bir takım şeylerin cevabını verebiliyoruz ama hepsine yetişme şansımız yok. İşte bu dernek aslında bu sorulara cevap vermek üzerine kuruldu. Erken teşhisle kanserin önemli bir kısmı önlenebilir. Koruyucu hekimlik bu konuda hayati önemde. En çok görülen kanser türü göğüs kanseriyken en çok ölüm oranı akciğer kanserinde” ifadelerinde bulundu. 

# VAR, hizmet, Kocaeli, İzmit

11 Şub 2024 - 17:32 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.234.957 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Acıyı çok sevenler dikkat! Bilinmeyen bir tehlike çıktı mask
Acıyı çok sevenler dikkat! Bilinmeyen bir tehlike çıktı
Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli mask
Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli
“Kanser sadece tıbbi değil, ekonomik olarak da bir hastalık” mask
“Kanser sadece tıbbi değil, ekonomik olarak da bir hastalık”
Kanseri işaret eden 3 önemli belirti mask
Kanseri işaret eden 3 önemli belirti
Çocuklarda soğuk alerjisine dikkat, hayati risk olabilir mask
Çocuklarda soğuk alerjisine dikkat, hayati risk olabilir
Kanser yaşı düştü, uzmanı uyardı: "Geç kalmayın" mask
Kanser yaşı düştü, uzmanı uyardı: "Geç kalmayın"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL