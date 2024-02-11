Tutuş’tan üyesi olduğu KOVİAD’a ziyaret

DOKUZLAR DA KATILDI

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD), sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmit Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Muharrem Tutuş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetimini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette, KOVİAD Başkan Vekili ve Yeşilova Muhtar Adayı Murat Topal, dernek yönetimi, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de yer aldı.

KARŞILIKLI BAŞARI DİLEDİLER

Adaylığı için Muharrem Tutuş’u tebrik eden KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz, “Kentimizin yerlisi, genç, dinamik ve çalışkan bir ismin böyle anlamlı bir göreve talip olması bizleri sevindirdi. Aynı zamanda derneğimizin de üyesi olan Muharrem Tutuş’a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum” dedi. Tutuş, misafirperverliği için Başkan Kocagöz ve yönetimine teşekkür ederek, “Birlik içerisinde, ortak akıl ile kentimiz adına faydalı çalışmalar yapacağız. Sizlere de faydalı çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi