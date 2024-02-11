İMO’da Ali Akgün yeniden başkan

KOCAELİ TİCARET ODASI’NDA YAPILDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 14. Dönem Genel Kurulu’nun cumartesi düzenlenen ilk günü Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı ve Adayı Ali Akgün ile protokol üyeleri konuşma gerçekleştirdi ve faaliyet raporu oylandı. Başkanlık seçimi ise kurulun ikinci günü olan dün yine Kocaeli Ticaret Odası’nda yapıldı. 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde listesiyle tek aday olan Ali Akgün, oyların 401'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Akgün ile birlikte 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 21 kurultay delegesi belli oldu.

UTKAN HOCAMIZI ANIYORUM

Kurulun ilk günü konuşma yapan İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, “2022 yılında kaybettiğimiz 13. Dönem Şube Başkanımız Doç. Dr. Utkan Mutman Hocamızı saygı, sevgi ve rahmet ile anıyorum. Utkan Hocamızdan sonra devraldığım başkanlık görevini layığıyla yerine getirmek için elimden gelen gayreti gösterdim. 4 binden fazla üyesi olan odamız, gerek üyelerinin meslek hayatlarında karşılaştığı her türlü problemin çözümünde, gerekse Kocaeli’yi ilgilendiren konularda her dönem önemli çalışmalara imza atmıştır.

6 AY İÇERİSİNDE İNCELEDİK

6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ile kentteki 1999 Gölcük Depremi öncesi yapılan bütün binaları incelemek için protokole imza attık. Proje kapsamında eğitim verilen 120 inşaat mühendisi meslektaşımızla, 1999’daki depremden önce inşa edilen yapıları taramak üzere sahaya inerek temmuz ayında çalışmalara başladık ve aralık ayında projeyi başarıyla sonlandırdık. Bu proje ile Türkiye’ye örnek bir şube olduk.

AMACIMIZ ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK

Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğimize, meslektaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Geçmişte yaptıklarımız irdelendiğinde gelecekte neler yapabileceğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Bu hedefte yanımızda olan ve desteklerini hiç eksik etmeyen çok değerli ekip arkadaşlarıma ve kıymetli meslektaşlarımıza, sesimizi duyurmamıza her zaman destek olan siz saygıdeğer basın mensuplarımıza şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi