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Bahçeli'den CHP'ye sert eleştiriler

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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM partinin İstanbul'dan aday çıkarmasının siyasi bir hesap olduğunu söyledi ve "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." dedi.

Bahçeli'den CHP'ye sert eleştiriler mask
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçmen iletişim merkezi açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bahçeli, CHP ve DEM Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek, DEM demektir." dedi.

Diğer partilerin hesabının tutmayacağını ve  Türkiye'nin Ankara başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nda birleşeceğini söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı geleceği kuruyor. İttifakımız, zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız, zulme ve zorbalığa karşı milletin dirayetidir. İttifakımız, korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız, bölünmeye, parçalanmaya, ayrılmaya, kopuşa karşı, milli kenetlenmenin, milli kucaklaşmanın temini ve takviyesidir. Yöresi, kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır."

"CHP YÖNETİMİ PKK'NIN ELİNE GEÇTİ"

Bahçeli, CHP yönetiminin Türkiye muhaliflerinin esaretine girdiğini ifade ederek, "Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE ÇATLAK SESLER DİNDİ"

MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde cumhur ile cumhuriyetin kucaklaştığını, devlet ile millet arasındaki uyumun tam manasıyla sağlandığını ifade eden Bahçeli, "Çok şükür devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, kuvvetler ayrımı billurlaşmış, çok başlılık devri kapanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir." dedi.

"GEÇİCİ BİR HEVES DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves olmadığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haysiyeti, milli bekasının habitatı, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Bu harcın inşa edeceği yerel yönetimler yeni yüzyılda stratejik gücümüz olacaktır."

Kaynak: NTV

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11 Şub 2024 - 17:45 - Siyaset --- Okunma

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