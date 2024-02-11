Beşik yerine fırında uyutulan bebek hayatını kaybetti!

ABD'de yanlışlıkla fırına koyulan bir bebek hayatını kaybetti.

ABD'li bir savcının yaptığı açıklamaya göre annesi tarafından yanlışlıkla fırında uyutulan bebeğin kurtarılamadığı belirtildi.

Polis Cuma günü, bir bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine Kansas eyalteindeki olay yerine gitti.

Müdahale ekipleri, bebekte yanıklar olduğunu ve olay yerinde öldüğünü açıkladı.

Kanada'da yayın yapan CTV News'ün haberine göre, bir görgü tanığı, verdiği ifadede anneyi kast ederek "Bebeği uyuması için yatırdı. Ancak yanlışlıkla beşik yerine fırına koydu" dedi.

Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu hatanın nasıl yapıldığı ise açıklanmadı.

Kaynak: NTV