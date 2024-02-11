Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor

“SEZON BAŞINDA DA AYNI SIKINTIYI YAŞADIK”
Sağlam maçın ardından, “Keyif veren bir skor ortaya çıkmadı. Zemininde bunda etkisi var ama hiçbir şekilde bunu mazeret olarak sunmuyorum. İkinci yarıda bölüm bölüm Boluspor iyi oynadı. Sakin olmaya çalıştık. Fakat net pozisyon olmadan ikinci yarıyı tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. Bu tür deplasmanlar zor oluyor. Sonuçta 2 puan kaybına üzülüyoruz. Ama bu ligde puan kayıpları her zaman oluyor. Zirveyi zorlayan takımların hepsi bunu yaşadı. İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. Artık yapmamız gereken hem yeni transferlerimizin adaptasyonunu tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Maalesef sezon başında da bu sıkıntıyı yaşadık. Devre arası takviyelerinde de özellikle ihtiyacımız olan hem orta sahayı hem de forvette Tanque krizi yaşadık. Mevcut oyuncuların içinden iyisini almaya çalıştık. Bu durum bizi olumsuz etkilemeyecektir”
“12 HAFTALIK PERİYOT VAR”
Tecrübeli teknik adam devamında, “Normalde bu maçta Tanque ile oynarken Ramil’i tam istediğimiz gibi kullanamadık. Sonrasın da Cris’i aldık. Fakat oyunla beraber ön taraftaki üretkenliği sağlayamadık. Üzgün olduğumu söylüyorum ama önümüzde çok izin bir yol var. Bir an evvel kaybettiğimiz 2 puanın bize olumsuz bir durum oluşturmasına izin vermeden önümüzdeki haftaya odaklanmak zorundayız. Daha fazla çalışıp yeni transferlerin takıma entegresi bir an evvel yapıp istediğimiz kadroyu sahaya sürmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça kadar 7-8 günümüz var. Daha hedefe inanmış bir topluluk olarak yolumuza devam edeceğiz. 12 haftalık bir periyot var. Uzun bir dönem. Son 2-3 haftada bile her şeyin değiştiği bir futbol ortamı yaşıyoruz. Son haftada bile şampiyonun belirlendiği, ki biz bunu Samsunspor’da yaşadık, son haftaya kadar bu yarış devam edecek”
“YARIŞ 3 TAKIMLI GİBİ GÖRÜNÜYOR”
“3 takımlı bir yarış gibi görünüyor. Eyüpspor biraz daha önde, arkada 2 takım ikincilik için yarışıyor gibi görünse de ben bu ligde çok daha farklı skorların alınabileceğini söylüyorum. Biz diğer takımların aldığı sonuçlara bakmadan kendi oynadığımız maçların hepsini kazanırsak ligi en kötü 2. olarak bitirecek bir fikstür var önümüzde. Acı bir tecrübe yaşadık. Transferin son 2 gününde istediğimiz oyuncu alabilmenin bir yolu vardır, parayı bastıracaksınız, birinin iyi oyuncusunu, söküp alacaksınız. Aynı Japon takımının bize yaptığı gibi. 750.000 Euro'yı yatırdı. Kendisine de sanırım 1 milyon verdi. Oyuncuyu aldı gitti. Dolayısıyla o saatte çok süper ve mükemmel bir oyuncuyu bizim alma şansımız yoktu zaten.
“ÇOK İDDİALI OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM”
Sağlam son bölümde ise yapılan son transferle ilgili olarak, “Öyle bir bütçemiz zaten yok. İstediğiniz oyuncuyu alabilmeniz için kulübün de yerine oyuncu alması gerekiyor. Nikolic transferi bu nedenle olmadı. Son gün son saniyede adam diyor ki ben de onun yerine oyuncu koymak zorundayım, koyamıyorum. Velhasıl böyle sıkıntılı bir süreçti. Mevcutların içerisinden alabileceğimiz, bize faydalı olabileceğini düşündüğümüz, beklediğimiz oyuncuyu aldık. Yani bu konuda çok iddialı olduğumuzu söyleyemeyiz açıkçası. Ama maalesef böyle bir süreci biz yaşadık. Bu da tabii herhalde herkese çok ciddi anlamda bir tecrübe olur. Yani kötü yakalandık açıkçası” ifadelerine yerdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Karabulut - Hocam sene başında istediğin oyunculara almadılar sa hiç başlamayacaktın böyle yaparsan kariyerin çizilir ve öyle de oldu henüz vakit varken kariyerini daha fazla çizdirme istersen!!!!!!!!!!!!
Krkbir - Şahsen hocaliginiza inanmıyorum.
Körfez 89 - Seni her zaman savundum senin Hocaligini tartisacak degilim fakat takim cok kötü top oynuyor isimiz ilk ikiden cikmak icin cok zor insallah ben yanilirim
Ozii - Hocam şu oynasın bu yedek kalsın olayı yok bu takımda, bazı oyuncular kafasında bitirmiş Amaral, Candeas sezon bitsede gitsek havasındalar. Takım içinde problemler var belli siz bu olayı çözecek gibi durmuyorsunuz yönetim saten sizi yollayamaz biz bu oyunla zor
Sancaklı Maruf - Ne zaman; lig bitince mi yapacaksın bunları hoca?!
Hatalar Zinciri - Bu ligin acik ara en iyi butcesine belediyenin sonsuz imkanlarina sahip takimini aradan 20 kusur hafta gecti hala bir tane ne futbol oynadi beee dedigimiz macini goremedik transferlere harcanan parayla alinan verim ortada sezon başi bu ligin gediklisi forvet Paixaoyu getirseniz tanque dahil 4 forvetede bedeldi candeiasla bir iki adam haric butun beceriksiz 3.lig topcularini bu takima topladiniz dahasi dunyanin maasini bagladiniz 750 bin euro serbes kalir maddesi koymussunuz 2 milyon euro yazsana oraya amatorce sozlesmeler yapilmis alinan adamlarda teknik ekibinde payi var daha iyi bi kadro kurulabilirdi koukou denen adami basimiza onlar bela etti bu takim sampiyon olmazsa bu enkazi kimse kaldiramaz ya oyle ya boyle cikaracaksiniz
Nicomedia - Ertuğrul bey, takım berabere de kalabilir yenilebilir de. Bu kulübün taraftarı öncelikle arması için oynayan, tekmeye kafasını koyan, rakibe baskı kuran bir takımı her zaman alkışlar. Ne oynadığı belli olmayan, değil B planı doğru dürüst A planı bile olmayan bu takımın teknik sorumlusu olarak sizin hiç mi kabahatiniz yok ? Siz bulunmaz Hint kumaşı mısınız ? Herkes haksız sadece siz mi haklısınız ?
Basiskele41 - Teşekkürler kral çıplak diyebilen cesaretli insanlara selam olsun Takımda sorumluluk alan kimse yok çünkü sorumluluk alanlar yedek kalıyor(amaral gibi)
Ama hocanın sözünden çıkmayanlar yusuf,Atilla,mehmet vs oynasalar oynamasalarda hep kadroda bugün itibariyle ilk olarak bu üç kişinin takımdan ilişkisini keserek beyaz sayfa açılabilir
Basiskele41 - Hoca lütfen bizim yakamızı bırak bak güzel güzel terk et bu şehri seninle bu iş olmuyor gerçek taraftar sama inanmıyor sadece yönetimden geçinen kişiler seni alkışlıyor sende inanmıyorsun söylediklerine yapma kıyma bu KOCAELİSPOR'A
Biz çok bedel ödedik bunu para için bu camiaya yapma
Korfezli - Hocam üzme bizi git artik
Harbi Izmitli - Sen basını kandır Ertuğrul onlar sana inanıyor .bize anlatma
Chelykbash - Göztepe bugün “zor deplasmandan” üç puanı çıkarmayı bildi ama?
Son Pişman - Canın sağolsun hocam, sana güvenimiz tam, adamsın
Obhm4141 - Herseyine ok hocam ama
Futbol denilen birşey yok ortada
Basiskele41 - Bu hocaya sahip çıkmak takıma ve camiaya yazık etmektir yapmayın kıymayın bu takıma biz buraya nerelerden geldik
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.