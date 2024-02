Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor

“SEZON BAŞINDA DA AYNI SIKINTIYI YAŞADIK”

Sağlam maçın ardından, “Keyif veren bir skor ortaya çıkmadı. Zemininde bunda etkisi var ama hiçbir şekilde bunu mazeret olarak sunmuyorum. İkinci yarıda bölüm bölüm Boluspor iyi oynadı. Sakin olmaya çalıştık. Fakat net pozisyon olmadan ikinci yarıyı tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. Bu tür deplasmanlar zor oluyor. Sonuçta 2 puan kaybına üzülüyoruz. Ama bu ligde puan kayıpları her zaman oluyor. Zirveyi zorlayan takımların hepsi bunu yaşadı. İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. Artık yapmamız gereken hem yeni transferlerimizin adaptasyonunu tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Maalesef sezon başında da bu sıkıntıyı yaşadık. Devre arası takviyelerinde de özellikle ihtiyacımız olan hem orta sahayı hem de forvette Tanque krizi yaşadık. Mevcut oyuncuların içinden iyisini almaya çalıştık. Bu durum bizi olumsuz etkilemeyecektir”

“12 HAFTALIK PERİYOT VAR”

Tecrübeli teknik adam devamında, “Normalde bu maçta Tanque ile oynarken Ramil’i tam istediğimiz gibi kullanamadık. Sonrasın da Cris’i aldık. Fakat oyunla beraber ön taraftaki üretkenliği sağlayamadık. Üzgün olduğumu söylüyorum ama önümüzde çok izin bir yol var. Bir an evvel kaybettiğimiz 2 puanın bize olumsuz bir durum oluşturmasına izin vermeden önümüzdeki haftaya odaklanmak zorundayız. Daha fazla çalışıp yeni transferlerin takıma entegresi bir an evvel yapıp istediğimiz kadroyu sahaya sürmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça kadar 7-8 günümüz var. Daha hedefe inanmış bir topluluk olarak yolumuza devam edeceğiz. 12 haftalık bir periyot var. Uzun bir dönem. Son 2-3 haftada bile her şeyin değiştiği bir futbol ortamı yaşıyoruz. Son haftada bile şampiyonun belirlendiği, ki biz bunu Samsunspor’da yaşadık, son haftaya kadar bu yarış devam edecek”

“YARIŞ 3 TAKIMLI GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“3 takımlı bir yarış gibi görünüyor. Eyüpspor biraz daha önde, arkada 2 takım ikincilik için yarışıyor gibi görünse de ben bu ligde çok daha farklı skorların alınabileceğini söylüyorum. Biz diğer takımların aldığı sonuçlara bakmadan kendi oynadığımız maçların hepsini kazanırsak ligi en kötü 2. olarak bitirecek bir fikstür var önümüzde. Acı bir tecrübe yaşadık. Transferin son 2 gününde istediğimiz oyuncu alabilmenin bir yolu vardır, parayı bastıracaksınız, birinin iyi oyuncusunu, söküp alacaksınız. Aynı Japon takımının bize yaptığı gibi. 750.000 Euro'yı yatırdı. Kendisine de sanırım 1 milyon verdi. Oyuncuyu aldı gitti. Dolayısıyla o saatte çok süper ve mükemmel bir oyuncuyu bizim alma şansımız yoktu zaten.

“ÇOK İDDİALI OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM”

Sağlam son bölümde ise yapılan son transferle ilgili olarak, “Öyle bir bütçemiz zaten yok. İstediğiniz oyuncuyu alabilmeniz için kulübün de yerine oyuncu alması gerekiyor. Nikolic transferi bu nedenle olmadı. Son gün son saniyede adam diyor ki ben de onun yerine oyuncu koymak zorundayım, koyamıyorum. Velhasıl böyle sıkıntılı bir süreçti. Mevcutların içerisinden alabileceğimiz, bize faydalı olabileceğini düşündüğümüz, beklediğimiz oyuncuyu aldık. Yani bu konuda çok iddialı olduğumuzu söyleyemeyiz açıkçası. Ama maalesef böyle bir süreci biz yaşadık. Bu da tabii herhalde herkese çok ciddi anlamda bir tecrübe olur. Yani kötü yakalandık açıkçası” ifadelerine yerdi.