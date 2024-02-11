Yuvam Akarca’da ağaç kesimi bitmiyor

Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi Akasya Sokak A2 ada C blokun önünde kesilmek istenen ağaç ile ilgili blok sakinleri tepki gösterdi. Çardaklarının hemen yanında olan ağacın kimseye zararı olmadığını söyleyen vatandaşlar, kesimin hangi izin ve hangi kurum tarafından yapıldığının açıklanmasını istedi. Vatandaşlar, “Mahalle muhtarımız zaten durum ile ilgilenmiyor. Biz ağaçlarımız kesilsin istemiyoruz. Bu ağaçlar büyüyene kadar bekledik. Üst yapı yönetimi bizlere hiçbir açıklama yapmıyor. Bu ağaçlar bizim gölgesinde oturduğumuz ağaçlar. Kesilmelerini istemiyoruz. Şikayet edeceğiz dediğimiz için kesimi durdurdular. Ama yarın gelip kesmeyeceklerinin garantisi yok. Yüzlerce ağaç kesildi. Yeşil olmaya başlayan Yuvam Akarca’yı yeniden betona çevirdiler” dedi.