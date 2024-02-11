Sahil düzenlemesine bu yol yakışmadı

Yolun baştan savma yapıldığını iddia eden vatandaşlar, “Yürüyüş yoluna beton döküldü ve betona kalıp yardımı ile kare izler yapıldı. Ama yol o kadar kötü ki anlatamayız. Yolun üzerinde ayak, bisiklet izleri var. Zaten beton yamuk yumuk, çukur ve tümsekler var. İnsan bu işçiliği görünce çok üzülüyor. Parkeler de yapılmadı. Parkeler yol kenarında çürümeye bırakılmış. Bu kadar güzel bir düzenlemenin içinde bu yol gerçekten olmamış. Belediyenin bir an önce yolda düzenleme yapmasını, parke taşlarını döşemesini istiyoruz” dedi.