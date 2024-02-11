Araçların park edilmesine çözüm bulunmalı

Kentteki otopark eksikliği nedeniyle sürücülerin araçlarını park etmek zorunda kaldığını da söyleyen vatandaşlar, “Sürücülerin otopark bulmaması nedeniyle buraları tercih ettiğini biliyoruz ama bu kadar da olmaz artık. O kadar sıkışık park yapılıyor ki yolun karşısına geçmek mümkün değil. Aynı zamanda belediye, çöp konteynerlerinin önüne park edilmesin diye duba koymuş ama o dubalar da ezilmiş ve üstüne çıkılarak park yapılıyor. Gerçekten yazık günah. Bu kentte yayalar da var onların da düşünülmesini istiyoruz. Engellisi, çocuklu ailesi var. Bu insanların buralardan geçeceği düşünülerek hareket edilmesini ve araçlara park izni verilmesini istiyoruz” dedi.