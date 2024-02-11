Afetlerde gazeteciliğin el kitabı çıktı

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Betül Pazarbaşı, Doç. Dr. Selma Koç Akgül ve YÖK 100/2000 bursiyer asistanı Özgür Can Yolcu’nun birlikte kaleme aldığı, mizanpaj ve kapak tasarımını Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Arş. Gör. Ahmet Talha Ağca’nın yaptığı “Sürdürülebilir Afet İletişiminde Gazetecinin El Kitabı” uluslararası yayınevi olan Hiperlink yayınlarından e-kitap olarak okuyucu ile buluştu. Bu kitap çalışmasında; afet haberlerinin içerik ve sunumlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği, fotoğraf ve infografiklerin dağılımının etkisi, afet haberlerinde kullanılan dilin ve kaynak seçiminin önemi gibi konular ele alınıyor. Ayrıca çalışmada, afet odaklı haberlerin doğru, etik ve etkili bir şekilde nasıl sunulabileceğine dair de ipuçları gibi anahtar bilgilere de yer veriliyor.