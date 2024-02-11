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11 Şub 2024 - 21:08- Perde Arkası G:

Bu çöpler yanarsa sokak büyük zarar görür

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İzmit Fatih Mahallesi Beyhan Sokak’ta bulunan ve şahsa ait olan arazide biriken çöpler bölgede yaşayan vatandaşlar için endişe verici hale geldi.

Bu çöpler yanarsa sokak büyük zarar görür mask
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Çöplerin biriktiği arsada hem kurumuş ağaçların hem de meyve ağaçlarının bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu çöpler burada yaklaşık bir yıldır birikiyor. Çevredekiler de buraya çöp atıyor. Belediyeye söylediğimizde ise oranın şahıs arazisi olduğunu söyleyerek karışmıyor. Bu çöplere bir çözüm bulunması gerekiyor. Arazi sahibinin bu çöplerin buraya atılmasında hiçbir suçu yok. Çevrede oturanlar atmış. Ya belediye ya da bu sokakta arazi çevresinde oturanlar burayı temizlemeli. Aksi halde burada bir yangın çıkarsa sokaktaki evler büyük riske girer. Mahallede ciddi sıkıntılar olabilir. Yangın riskinin göz önünde bulundurularak belediyenin bu alanı temizlemesini istiyoruz” dedi.

# ifade

11 Şub 2024 - 21:08 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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