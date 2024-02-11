Epilepsi hastalarından korkmayın

Özellikle epilepsi krizlerinde yaşanan yanlış müdahalelerin önüne geçmek ve halkı bilgilendirmek amacı ile yapılan programda Nörolog Tülay Alışkan katılımcılara bilgi verecek. Seminerde, epilepsi hastaları tüm vatandaşlara “Biz nöbet geçirirken bizden korkmayın” mesajı verecek.

DOĞRU MÜDAHALE ANLATILACAK

Epilepsi ve Yaşam Derneği Kocaeli Temsilcisi Ersin Başaran, tüm vatandaşları seminerlerine davet etti. Başaran, “Bu çalışma ile amacımız epilepsi hastalarının sesini duyurmak ve en önemlisi halkı bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü bizler nöbet geçirdiğimizde bizden korkanlar oluyor, yardım etmek için müdahale edenler yanlış müdahalede bulunuyor ve bu bizim için çok ciddi sıkıntılara neden oluyor. Bu sorunların çözümünün doğru bilgilendirmeden geçtiğini bildiğimiz için sağlık müdürlüğü, belediyemiz ve bizler ortak bir çalışma yaptık. Bu seminere tüm vatandaşları davet ediyor, nöbet geçirdiğimizde bizden korkmak yerine bize doğru müdahalede bulunmalarını istiyoruz” dedi.