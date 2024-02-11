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11 Şub 2024 - 20:20- Spor G:

Yusuf Abdioğlu: "Çok doğru işler yapamadık"

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Kocaelisporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu, 1-1 berabere biten Boluspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Gökhan Beşiktaş
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Yusuf Abdioğlu: "Çok doğru işler yapamadık" mask
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Yusuf Abdioğlu maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle Tanque arkadaşımız ayrıldı. Bugüne kadar bize verdikleri için tabii ki kendisine teşekkür ederiz ama biz isterdik bize sezon sonuna kadar devam etsin. Bu profesyonellik tabi ki. Kulüpler kendi işine geldiği gibi davranıyorsa, futbolcularda bazen kendi işine göre davranabiliyor. Maddiyatı seçti, ona yeni kulübünde başarılar dileriz.

BEKLEMEDİĞİMİZ BİR AYRILIK

Tabi beklemediğimiz bir ayrılık oldu. Şimdi tekrardan Ramil ön tarafta oynadı. Ramil’de sol açık oynuyordu bu hafta o da işte elinden ne geliyorsa onu vermeye çalıştım. Tabi ki biz üzgünüz yani bu beraberlik için. Kolay bir deplasman değil burası. Zor maç gerçekten. Boluspor ilk devreye göre güçlenmiş iyi takım olmuşlar. Oyun ezberleri de var. Boluspor çoğu takıma çelme takacağını düşünüyorum. Biz Kocaelispor’uz. Biz üstün oynayıp kazanmak zorundayız. Daha çok pozisyona girmek zorundayız. Aslında çok istekliydik ama bugün bence çok doğru işler yapamadık.

YİNE DE KAZANABİLİRDİK

Yine de maçı kazanabilirdik. Talihsiz bir gol oldu. Yani ilk orada tabi ki benim de en başta Barış’a atacaktım ama Barış bir pozisyon önce çok kötü düştü. Ben kafamı arkaya koşsun diye işaret yaparken koşmadı. Bu sefer ben sıkıştım geriye döneyim deyince kornere çıktı, o korner döndü dolaştı gol oldu. Kendime de kızıyorum yani. Takım olarak üzgünüz ama dediğim gibi burası zor deplasman. En azından puan alıp dönüyoruz. Yenilmedik. Eyüp maçında kazandıktan sonra daha yenilmeyeceğiz diye kendi aramızda konuşmuştuk. Yenilmeden devam ediyoruz. Burada 2 puan bıraktık inşallah bundan sonraki maçlarımızı kazanıp zirvede yine yerimizi alacağız. İkinci sıramızı geri alacağız.

BİZE ÇOK DESTEK OLDU

Taraftar bize çok destek oldu. Göztepe bizden önce oynadı kazandığı için onlar da bu maçı kesinlikle kazanmamızı bekliyorlardı. Biz de doğal olarak hep bunları düşünüyoruz. Onların düşündüğünü şuan biz de düşündüğümüzde keşke kazansaydık diye üzüleceğiz. Yani onlara hak veriyoruz. Ama Göztepe daha bize gelecek. Göztepe’yi yendiğimiz zaman yine üstlerindeyiz. Buradaki 1 puan bizim için avantaj olabilir. Rakip 5’li oynadığı için bugün pozisyona girmek zor oldu. Biraz daha bireysel yeteneğe kalıyor. Bireysellikle de çok pozisyon üretemedik" dedi.

# hafta, kocaelispor, yeni, VAR
# KOCAELİSPOR İLE İLİŞKİLİ:
Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor mask
Sağlam: Bu tür deplasmanlar zor oluyor
Bolu’da iki puan bıraktık: 1-1 mask
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Tanque’ye teşekkür
Boluspor ile zorlu randevu mask
Boluspor ile zorlu randevu
Benik Afobe Kocaelispor’da mask
Benik Afobe Kocaelispor’da
Taraftardan o menajere tepki mask
Taraftardan o menajere tepki

11 Şub 2024 - 20:20 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Ali Kemal - Adam olunda iyi şeyler yapın o zaman.

Bizde sizleri baş tacı yapalım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 21:08
02

Korfezli Savasci - Abim her hafta bizimle geyik yapilmasindan kustuk

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 20:49
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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