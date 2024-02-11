Yusuf Abdioğlu: "Çok doğru işler yapamadık"

Yusuf Abdioğlu maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle Tanque arkadaşımız ayrıldı. Bugüne kadar bize verdikleri için tabii ki kendisine teşekkür ederiz ama biz isterdik bize sezon sonuna kadar devam etsin. Bu profesyonellik tabi ki. Kulüpler kendi işine geldiği gibi davranıyorsa, futbolcularda bazen kendi işine göre davranabiliyor. Maddiyatı seçti, ona yeni kulübünde başarılar dileriz.

BEKLEMEDİĞİMİZ BİR AYRILIK

Tabi beklemediğimiz bir ayrılık oldu. Şimdi tekrardan Ramil ön tarafta oynadı. Ramil’de sol açık oynuyordu bu hafta o da işte elinden ne geliyorsa onu vermeye çalıştım. Tabi ki biz üzgünüz yani bu beraberlik için. Kolay bir deplasman değil burası. Zor maç gerçekten. Boluspor ilk devreye göre güçlenmiş iyi takım olmuşlar. Oyun ezberleri de var. Boluspor çoğu takıma çelme takacağını düşünüyorum. Biz Kocaelispor’uz. Biz üstün oynayıp kazanmak zorundayız. Daha çok pozisyona girmek zorundayız. Aslında çok istekliydik ama bugün bence çok doğru işler yapamadık.

YİNE DE KAZANABİLİRDİK

Yine de maçı kazanabilirdik. Talihsiz bir gol oldu. Yani ilk orada tabi ki benim de en başta Barış’a atacaktım ama Barış bir pozisyon önce çok kötü düştü. Ben kafamı arkaya koşsun diye işaret yaparken koşmadı. Bu sefer ben sıkıştım geriye döneyim deyince kornere çıktı, o korner döndü dolaştı gol oldu. Kendime de kızıyorum yani. Takım olarak üzgünüz ama dediğim gibi burası zor deplasman. En azından puan alıp dönüyoruz. Yenilmedik. Eyüp maçında kazandıktan sonra daha yenilmeyeceğiz diye kendi aramızda konuşmuştuk. Yenilmeden devam ediyoruz. Burada 2 puan bıraktık inşallah bundan sonraki maçlarımızı kazanıp zirvede yine yerimizi alacağız. İkinci sıramızı geri alacağız.

BİZE ÇOK DESTEK OLDU

Taraftar bize çok destek oldu. Göztepe bizden önce oynadı kazandığı için onlar da bu maçı kesinlikle kazanmamızı bekliyorlardı. Biz de doğal olarak hep bunları düşünüyoruz. Onların düşündüğünü şuan biz de düşündüğümüzde keşke kazansaydık diye üzüleceğiz. Yani onlara hak veriyoruz. Ama Göztepe daha bize gelecek. Göztepe’yi yendiğimiz zaman yine üstlerindeyiz. Buradaki 1 puan bizim için avantaj olabilir. Rakip 5’li oynadığı için bugün pozisyona girmek zor oldu. Biraz daha bireysel yeteneğe kalıyor. Bireysellikle de çok pozisyon üretemedik" dedi.