İlk 10 dakikada 2 pozisyon haricinde Kocaelispor’a pozisyon vermediklerini dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da, “Kritik bir maçtı. Biz kazansaydık ilk 6’nın içinde olacaktık. Bizim için önemliydi. Göztepe'nin Bandırma'da kazanması tabii Kocaeli için de maçı önemli hale getirdi. Oyunun ilk bölümünde ilk 10 dakika oyuna giremedik. İki tane pozisyon verdik. Birisi direkten döndü, ikincisinde golü yedik. 15’inci dakikadan sonra biraz daha oyuna girmeye başladık. Oyunu kontrol ettik. Sonra tamamen oyun bizim kontrolümüzde gitmeye başladı. Tabii oyuncu kalitesi anlamında Kocaelispor, ligin üzerinde kadro. Maliyet açısından, oyuncu kalitesi açısından. Bugün sahada oynayan altı tane oyuncumuz devre arasında yeni gelen oyuncular. Tabii böyle kolay olmuyor. Yolda kervanı düzüyoruz. Ama ona rağmen oyunun 15’inci dakikasından sonra oyunu çok kontrol ettik. Hem top Kocaeli'deyken hem de bizdeyken ve golü bulduktan sonra da çok geçiş hücumu yakaladık. Aslında iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyunun ikinci yarısında 45-60 dakikalar arasında merkezden çok geçiş hücumu bulduk. Topları geçiremedik. Geçirdiğimiz toplarla 2-1 öne geçseydik tamamen Kocaelispor kontrolden çıkardı. Daha dominant bir oyun oynayabilirdik. Ona çok üzülüyorum. Geçiş hücumlarını kullanamadık. Ve maçtan önceki planlarımızın içindeydi. Çok yakaladık çünkü. Biraz önce de istatistiklere baktım. İlk 10 dakikada 2 pozisyon harici Kocaeli'ye hiç pozisyon vermemişiz. Üzgünüm, kazanabilirdik yani. Sağlık olsun. En azından ligin ikinci yarısı maç kaybetmeden devam ediyoruz. Kocaelispor'a da başarılar dilerim” dedi.

Kaynak: İHA