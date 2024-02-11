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İsrail ordusu, Refah'a saldırı planını onayladı

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İsrail saldırılarının 128. gününde Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya yükseldirken, İsrail ordusu 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladı. Arabulucu ülkerlerden Mısır, İsrail'i, Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı. Hamas ise Gazze'nin Refah'a yönelik herhangi bir İsrail kara saldırısının rehine takasını baltalayacağını açıkladı.

İsrail ordusu, Refah'a saldırı planını onayladı mask
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Gazze'de ateşkes görüşmeleri tıkanırken İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik saldırı planını onayladı. 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu önceki gün, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki sivillerin tahliyesi için orduya emir verdiğini açıklamıştı.

Hamas ise bugün yaptığı açıklamada, Refah saldırılarına karşı İsrail'e "rehine" uyarısı yaptı.

Aksa TV'nin bildirdiğine göre Filistinli örgüt Hamas, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik herhangi bir İsrail kara saldırısının rehine takasını suya düşüreceğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 176'ya yükseldiğini duyurdu.

Arabulucu ülke Mısır'dan gelen açıklamada ise İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

DSÖ: HABERLER ENDİŞE VERİCİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Refah kentindeki tahliye planlarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İsrail'in kara saldırısını genişletmek için Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Refah'tan tahliye etme planlarına ilişkin haberler son derece rahatsız edici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu planın hayata geçirilmesinin, gidecek başka yeri olmayan ve sağlık hizmeti alabilecek neredeyse hiçbir yeri kalmayan 1,4 milyon kişi için çok ağır sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Refah'taki tüm hastanelerin kapasitesinin üzerinde dolu olduğuna işaret eden Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerin çoğunluğunun kısıtlı hizmet verdiğini ya da işlevsiz durumda olduğunu aktardı.

Ghebreyesus, taraflara rehinelerin serbest bırakılması dahil olmak üzere derhal ateşkes sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

REFAH KENTİ

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# hizmet, sosyal

11 Şub 2024 - 21:07 - Dünya --- Okunma

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